Die durch Kleidung entstehende Belastung könne mit Recycling gemildert werden. Das Thema Nachhaltigkeit läge auch Vögele Shoes am Herzen. Darum hat das Unternehmen beschlossen, sein Recycling-Programm in Zusammenarbeit mit dem Partner I:CO neu zu lancieren, heisst es in einer Mitteilung. Im Fokus stehe dabei die Rückgabe von gebrauchten Schuhen und Taschen in den Filialen im Tausch gegen Einkaufsgutscheine.







TBD. habe dafür ein Konzept vom Label bis zur Bewerbung entwickelt. Angefangen mit einem Recycling-Label für Vögele Shoes, das im entsprechenden Kontext anstelle des Markenlogos eingesetzt würde. Unter dem Motto «Jeder Schuh erzählt eine Geschichte. Mit Recycling beginnt eine neue», entwickelte die Agentur Einwurf-Boxen, speziellen Etiketten und Massnahmen für die In-Store Anwendung. Für die Bewerbung kommt ein modulares System aus Headline und der Box als Keyvisual zum Einsatz.

Die Kampagne läuft seit vergangener Woche mit einer Promotion und wird anschliessend auf Social Media und in diversen Print-Anwendungen eingesetzt.

Verantwortlich bei Karl Vögele: Sabine Schwärzler (Leitung E-Commerce & Marketing), Ramona Glaus (Content Management), Madeleine Metzger (Marketing); verantwortlich bei TBD.: Tom Seinige, Sandro Nicotera, Maurus Zehnder, Roland Hess (Kreation), Bruno Gossweiler (DTP), Susan d'Erlanger, Alexandra Niggeler (Beratung), José Ledesma (3D und Compositing). (pd/log)