Durch die Zugehörigkeit zu Abacus hat sich das Produkteportfolio stark erweitert und Umantis kann vom Bewerbermanagement bis zur Zeiterfassung durchgängige Lösungen anbieten, die das HR zu einer treibenden Kraft im Unternehmen machen. Eine neue von Ammarkt kreierte Kampagne macht ab sofort auf das komplettierte Angebot aufmerksam, wie die Agentur in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Was passiert, wenn Unternehmen nicht mit den Methoden und Programmen von Umantis arbeiten, zeigen die Sujets und Film der neuen Kampagne. Hier herrscht das nackte Chaos. Die Mitarbeiter kümmern sich um alles nur nicht um ihre Arbeit, die Daten stehen allen offen, niemand kümmert sich um die Neuen und in der Zeiterfassung herrscht Fantasie statt Realität. All dies so zeigt der Film, lässt sich mit der HR-Suite von Umantis ändern.

Diese entspannte Art HR-Probleme anzusprechen, hat schon den ersten Reality-Check hinter sich. Die Filme wurden am Umantis Abacus Stand an der «HR Festival europe» in Zürich gezeigt und kam bei den HR-Fachleuten laut Mitteilung «hervorragend» an. «Selbstverständlich verlangt die Lösung von HR-Themen eine differenzierte Herangehensweise und viel Know-how», lässt sich Mischa Hollenstein, CSMO von Umantis, zitieren. Barbara Held, Head of Marketing, ergänzt: «Schlussendlich geht es bei aller Technik und Logik um Menschen. Und dies wollen wir mit dieser augenzwinkernden Kampagne zeigen.»

Der Film und die Cut-Downs zu den einzelnen Produkten kommen vornehmlich auf Messen, den digitalen Kanälen und Social Media zum Einsatz.

Die Umantis-Crew hat aufregende Monate hinter sich, wie es weiter heisst. Die kleinere Aufgabe war, die komplette visuelle Neuausrichtung des Auftritts, auch wenn diese in sehr kurzer Zeit realisiert werden musste. Die weitaus grössere Herausforderung war beziehungsweise sind die inhaltlichen Veränderungen durch das erweiterte Angebot. Über mehrere Wochen erarbeiteten die Teams um Mischa Hollenstein und Barbara Held mit den Spezialisten von Ammarkt die neue Positionierung der Marke. Eines der Resultate dieses Prozesses sei der neue selbstbewusste Claim «Wir sind HR», der mit dieser Kampagne eingeführt wird.

Was Umantis auch mit der neuen Mutter im Rücken nicht verlieren wird, ist die unkonventionelle Art zu kommunizieren. «Bei aller Professionalität haben wir uns etwas von dem rebellischen Geist, den schon unsere Gründer auszeichnete, bewahrt», so Mischa Hollenstein. «Das zeigt auch der Dschungelstand, mit dem wir an der Messe Zukunft Personal Europe in Köln im letzten August für ziemlich viel Aufsehen gesorgt haben.»

Verantwortlich bei Abacus Umantis: Mischa Hollenstein (Chief Sales & Marketing Officer), Barbara Held (Head of Marketing); verantwortlich bei Ammarkt: Sandro Tissi (CD), Dorota Wisniewska (AD), Iris Appel (Text), Patrizia Galassi (MD/Projektleitung), Valeria Di Paola (Beratung); Filmproduktion: Prodigious Zürich, Susanne Baumgartner (Managing Director) Stefan Rüegg (Producer/Head of Studio), Ian Oggenfuss (Regie), Matteo Attanasio (DOP/Fotografie), Patrick Richner (Junior Producer), Adrian Häni (Head of Factory), Alexander Fasi (Bildbearbeiter). (pd/cbe)