Sir Mary: Was in drei Monaten alles passieren kann

Sir Mary gewinnt Tamedia als Neukunde und setzt in Zusammenarbeit mit Journalisten eine nationale Online-Abo-Promotion für einige der grössten Tamedia-Titel in der Deutsch- und Westschweiz um. Dafür wurden spannende und skurrile Fakten zusammengetragen, die den Lesern aufzeigen, was in drei Monaten alles passieren kann. Denn die Aktion lautet: drei Monate lesen, zwei bezahlen.

Wer am Mittwoch ein «20 Minuten» in der Hand hielt, erfuhr unter anderem, wie viele Bälle Roger Federer während dem nächsten Wimbledon-Turnier verbrauchen oder wie oft im Zürcher Kantonsrat gelacht wird. Die aufwendig illustrierten Titelseiten warben landesweit mit regional unterschiedlichen Fakten für eine neue Online-Abo-Promotion von Tamedia, wie es in einer Mitteilung heisst. Beworben werden Mobile-App- und Online-Abos des «Tages-Anzeigers», «Berner Zeitung», «24 heures» und «Tribune de Genève».

Für die Auswahl an Fakten hat Sir Mary eng mit Journalisten der jeweiligen Titel zusammengearbeitet. Herausgekommen sind 20 beschreibende Zahlen, die je nach Einsatz kontextuell zum Medium adaptiert werden. So ist sie nicht nur landesweit auf «20 Minuten»-Umschlägen zu sehen, sondern auch als Digital Ads auf Tamedia-Plattformen, Social Media sowie der Landingpage. Weitere Massnahmen werden folgen.

Verantwortlich bei Tamedia: Daniel Hess, Katja Walser, Nadège Ntsika, Uma Ananth, Marjorie Favre; verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Andi Portmann, Pascal Baumann, Delia Guerriero, Tobias Röben, Susen Gehle, Moritz Stillhard, Patrik Kesseli, Daniel Zuberbühler. (pd/cbe)