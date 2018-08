Die Bank Linth hat ihre Positionierung weiterentwickelt und setzt diese mit einem neuen Claim um: Aus «Richtig einfach.» wird ab September «Einfach. Mehr. Wert.». Die begleitende Image-Kampagne bringt in schlichten Sujets und pointierten Slogans auf den Punkt, was Kunden und Mitarbeitende von der Bank erwarten können – und vermittelt die Markenwerte sympathisch und authentisch. Konzept und Kreation stammen von der Agentur Marti Communications, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Das Ziel der Image-Kampagne ist, die Positionierung der Bank Linth und den neuen Claim «Einfach. Mehr. Wert.» in eine einprägsame, zielgruppengerechte Bildsprache zu übersetzen und damit den spontanen Bekanntheitsgrad der Marke zu stärken. «Einfach» steht dabei für das Versprechen, einfach zugängliche, unkomplizierte Finanzdienstleistungen zu bieten – und baut stark auf dem bisherigen Claim «Richtig einfach» auf. «Mehr» umschreibt den Anspruch, die Erwartungen von Kunden und Partnern jederzeit zu übertreffen. «Wert» schliesslich bezeichnet die Mission der Bank Linth, den beruflichen wie privaten Gestaltungsspielraum ihrer Kunden umsichtig zu erweitern.

Die ersten drei Sujets, die ab September auf diversen On- und Offline-Kanälen zu sehen sein werden, sind für eine breite Zielgruppe im Marktgebiet der Bank Linth konzipiert worden. Die grösste Regionalbank der Ostschweiz ist auch in urbanen Zentren wie Winterthur vertreten, was für die kreative Umsetzung ein wichtiges Kriterium war. Weitere drei Sujets folgen in einer zweiten Welle ab Januar 2019. Gleichzeitig wurden vier der insgesamt sechs Sujets in Kurzfilmen animiert.

Für Konzept und Kreation sind Peter Marti und Sarah Massaoudi von Marti Communications verantwortlich. Seitens Bank Linth liegt die Projektleitung bei Christian Meyer, Leiter Marketing Bank Linth, und Marlène Frey, Leiterin Unternehmenskommunikation. Fotograf Terence du Fresne hat die Elemente der Kampagne in Szene gesetzt. (pd/cbe)