MassiveMusic: Wenn ein Orchester zu Fussball aufspielt

von Christian Beck

Letzte Woche startete die neue Saison der Uefa Europa League. Den Anfang machten die Hinspiele der neuen Vorrunde. Am 20. September geht es dann mit der eigentlichen Gruppenphase los. Die Europa League endet mit dem Finale in Baku am 29. Mai 2019.

Vertont wurde der Fussball-Wettbewerb erstmals von MassiveMusic, einer Werbemusik-Produktionsfirma mit Hauptsitz in Amsterdam. «Das ist ein ziemlich grosses Projekt», sagt Hans Brouwer, CEO und Gründer von MassiveMusic, am Rande des Cannes-Lions-Festivals zu persoenlich.com. Es gebe beispielsweise einen Soundtrack für jenen Moment, wenn die Spieler den Rasen betreten – aber auch sämtliche akustischen Logos für die TV-Sender seien von MassiveMusic komponiert worden.

«Wir haben viele Arrangements mit dem niederländischen Metropole Orchestra aufgenommen. Das ist das beste Pop- und Jazz-Orchester der Welt», so Brouwer im Videointerview. «Im August geht das Ganze erstmals on air und wird dann von 2,8 Milliarden Menschen gehört», sagt Brouwer sichtlich stolz. Die ersten Verhandlungen zum Auftrag seitens der Uefa hätten übrigens in Zürich stattgefunden.

Überhaupt nehme Audio Branding – auch Sonic Branding oder Acoustic Branding genannt – einen immer wichtigeren Stellenwert ein. «Mich interessiert sehr, wie eine Marke klingt. Das geht weiter, als die Musik nur für eine einzelne Kampagne zu komponieren», sagt Brouwer. Jede Marke klinge anders. «Da muss man gut recherchieren und in die Marke eintauchen, um den Kern der Marke in Musik zu übersetzen», so der 55-Jährige.

Das Endresultat kann auch nur aus drei Akkorden bestehen, wie im Beispiel der UBS. 2015 wurde das neue akustische Logo der Schweizer Grossbank vorgestellt, noch heute wird es eingesetzt. Die «drei magischen Akkorde» wurden auf dem grössten Klavier der Welt gespielt (persoenlich.com berichtete).

«Ständig Musik im Kopf»

Nebst Audio Branding machen aber klassische Werbespots immer noch den Hauptteil der Arbeit bei MassiveMusic aus. Aktuellstes Beispiel aus der Schweiz ist die neue Sensibilisierungskampagne für Pro Infirmis. Der Kinospot von der Kreativagentur Thjnk Zürich zeigt 13 Menschen mit Behinderung als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Gewählt wurde dafür ein Song von Harry Belafonte, der den Humor des Films unterstützt. «Der Spot ist unglaublich schön und wird bestimmt nächstes Jahr in Cannes einen Löwen gewinnen. Für dieses Jahr waren wir zu spät», so Brouwer.

Übrigens: Hans Brouwer hat ständig Musik im Kopf, wie er im Interview weiter verrät. «Und manchmal macht das echt keinen Spass.» Vor allem dann, wenn ein Song wochenlang nicht aus dem Kopf gehe.

Aktuell ist Brouwers Ohrwurm «Til It’s Over» von Anderson Paak. Dies kommt nicht von ungefähr. Dieser Song untermalt den Apple-Spot «Welcome Home», der in Cannes mit dem Entertainment Lions for Music Grand Prix ausgezeichnet wurde.