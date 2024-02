In einer Welt, die von digitalen Ablenkungen geprägt ist, plädiert Sunrise in ihrem neuen TV-Spot charmant für einen bewussteren Umgang mit dem Handy. Eine junge Frau verpasst die Gelegenheit, um mit den Schweizer Sportikonen Roger Federer und Marco Odermatt im Lift zu plaudern, weil sie zu sehr in ihrem Smartphone vertieft ist.

«Das Handy ist heute ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Doch während man in die digitale Realität abtaucht, besteht die Gefahr, die Welt um sich herum zu verpassen. Dies hat uns veranlasst diesen TV-Spot mit unseren Botschaftern Roger Federer und Marco Odermatt zu drehen. Wir wollen damit charmant aufzeigen, dass das Leben voller Überraschungen sein kann», wird André Krause, CEO Sunrise, in der Medienmitteilung zitiert.











In der Hauptrolle dieser Geschichte steht eine junge Frau, die in einem Lift fährt – vertieft in Katzenvideos und Nagel-Tutorials. Dabei merkt sie nicht, dass sowohl Tennislegende Roger Federer als auch Ski-Champion Marco Odermatt zusteigen. Eine Situation, die die beiden Sportstars mit einem amüsierten Lächeln quittieren. Erst als der besondere Moment vorüber ist, löst die Protagonistin ihren Blick vom Handy und realisiert, dass sie eine einzigartige Gelegenheit verpasst hat.

Der Spot wird im Kino, im TV und online eingesetzt. Kurz vor dem Kampagnenstart machte ein Teaser auf die bevorstehende Begegnung der Sportstars aufmerksam. (pd/wid)