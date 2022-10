KSP hat die aktuelle Awareness-Kampagne «Der direkteste Weg zu den Kunden» für die beiden Selfservice-Tools (PostCard Creator und Flyer-Service) der Post konzipiert und produziert.

Ob adressierte Mailings an bestehende Kunden oder unadressierte Mailings an potentielle neue Kunden, die Post sei immer der richtige Partner und der direkteste Weg führe immer über den Briefkasten, heisst es in der Mitteilung. Dies sollen die Key-Visuals mit Kundinnen und Kunden, deren persönliches Umfeld grad im Briefkasten selbst stattfindet, zeigen.

Mit dem Flyer-Service der Post erreiche man mit einem Werbeflyer zuverlässig und bequem die Zielgruppe, schreibt KSP. Man lädt den gestalteten Flyer online hoch, die Post kümmert sich ums Drucken und Verteilen. Wann man will, wo man will. Ob in Andermatt, Delémont, Locarno oder Winterthur – man bestimmt das Verteilgebiet in der Schweiz, in dem die Post den Flyer verteilt. Als unadressierte Werbung werden die Flyer gemeinsam mit der Tagespost an Empfängerinnen und Empfänger ohne «Stopp Werbung»-Kleber zugestellt.

Auch ein adressiertes Postkartenmailing erledigt man mit dem PostCard Creator online in wenigen Arbeitsschritten. Man erstellt online das Design – die Post sorgt für den Druck und Versand.

Zu sehen ist die Kampagne auf Online und Social Media Bannern und auf der Website der Post. Ergänzend gibt es Publireportagen.

Verantwortlich bei der Schweizerischen Post, Logistik-Services: Karina Chodorowska (Leiterin Vermarktung Werbung), Michelle Schneider (Projektleiterin Vermarktung Werbung); verantwortlich bei KSP: Julian Riegel (Text), Alba Rau , Céline Goldschmid (Art Direction), Stephanie Waldvogel (Animation), Uwe Schlupp (Creative Direction), Aline Herzog (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (DTP); Ansichtsache (Bildbearbeitung); Daniel Krieg (Strategie und Gesmatverantwortung). (pd/wid)