The House: Weshalb mehr Schweiz nicht geht

Im zentral in den Schweizer Alpen gelegenen Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis kommt zusammen, was man sich im Allgemeinen von Ferien in der Schweiz erhofft: atemberaubende Berglandschaften, kilometerlange Pisten, Schneesicherheit, ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges gastronomisches Angebot sowie Unterkünfte und Freizeit-Angebote für jeden Geschmack. Diese Benefits hat die Agentur The House in die neue Kommunikationsplattform «Mehr Schweiz geht nicht» überführt und zum Aufhänger der neuen Kampagne gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit setzen sie verstärkt auf das Thema Swissness und fokussieren sich dabei insbesondere auf die zentralen Zielgruppen: junge Familien, Outdoor-Sportler und internationale Touristen.

Parallel zur Entwicklung einer neuen Dachkampagne wurde das Team von The House für die Bewerbung der Angebote der anstehenden Wintersaison beauftragt. Die neu für diese Wintersaison kreierten Werbemittel sollten bereits den Claim und das Layout der Dachkampagne aufnehmen und vor allem Familien und Outdoor-Sportler ansprechen. Passend zum Brand stammen der grösste Teil der Kampagnenmotive vom Schweizer Fotografen Silvano Zeiter.

Der Claim «Mehr Schweiz geht nicht» wird innerhalb der Kampagne zur Klammer, die modular auf verschiedenste Themen und Zielgruppen angewandt werden kann. Während teilweise ausschliesslich der Claim zu lesen ist, heisst es auf anderen Werbemitteln «Mehr eins mit der Natur geht nicht» oder auch «Mehr Spass zusammen geht nicht». Die Kernaussage wird so noch einmal hervorgehoben: Andermatt+Sedrun+Disentis bietet das Maximum von allem, was man sich von Winterferien in der Schweiz erträumt.

Neben den einprägsamen Headlines und teilweise epischen Wintermotiven überzeugt die Kampagne laut Mitteilung vor allem mit den Angeboten des Skigebiets.

Für den richtigen Mediamix hat das Media-Team von The House zusammen mit Hutter Consult gesorgt. Dabei wurde ein rein digitaler Ansatz und Werbeformate gewählt, die auf Performance abzielen und dank Geotargeting gezielt ausgespielt werden können. Zusätzlich wurden mit Awareness starken DOOH-Werbemitteln an den grössten Deutschschweizer Bahnhöfen geplant.

Dieses Jahr steht die Weiterentwicklung der «Mehr Schweiz geht nicht»-Kampagne an. Dann wird verstärkt auf die einzelnen Zielgruppen eingegangen und dank einer neuen Bildwelt sollen die Regionen Andermatt+Sedrun+Disentis noch besser vermarktet werden.

Verantwortlich bei Andermatt+Sedrun+Disentis Marketing: Pascal Schär (Leiter Marketing), Jessica Schuler (Campaigning & Brand Specialist), Lars Johansen (Senior Product Manager Digital Marketplace), Christine Rossig (Social Media and Content Specialist); verantwortlich bei The House: Moritz Kuhn (Creative Director), Marvin Hugentobler (Creative Director), Hannah Züttel (Art Director), Samuel Bollow (Graphic Designer), Lorena Mengotti (Senior Consultant), Régine Cavicchioli (Executive Creative Director), Daniel Nussbaumer (Senior Media Consultant), Roc Montandon (Junior Media Consultant), Frank Lang (CEO); verantwortlich bei Hutter Consult AG: Michaela Gahbauer (Senior Consultant); Fotograf: Silvano Zeiter. (pd/cbe)