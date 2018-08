Während die Sparzinsen im zweiten Untergeschoss verharren, klettern Spesen und Gebühren fröhlich nach oben. Ein Trend, der bei Sparerinnen und Sparern zu Frust und Unzufriedenheit führt. Fragen, Ängste und Ärger, denen PinkSquirrel in der Kampagne für fondssparplan.ch Raum gibt. Samt einer Möglichkeit, heutzutage trotzdem Vermögen zu bilden, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Schliesslich biete BWM Value Investing mit ihren Classic Fonds eine Alternative, bei der auch Kleinstanleger ihr Münz in Cash verwandeln können, heisst es weiter. Sie sollten einfach genügend Geduld und Zeithorizont mitbringen, um mit fondssparplan.ch dank Value-Anlagestrategie «von einer Weltklasse-Rendite zu profitieren», so die Agentur. Und schon ab 50 Franken Startkapital und zu mehr als fairen Gebühren. Fazit: So spart man heute.

Die umfangreiche Kampagne motiviert Interessierte dazu, sich mit dem Thema «Erfolgreich Sparen» auseinanderzusetzen und allenfalls einen Fondssparplan in Betracht zu ziehen. Die ebenso einleuchtenden wie persönlichen Gründe dafür erscheinen als Testimonials auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram, die passenden Statements der BWM-Führung auf LinkedIn und Xing. Unterstützt von Bannern auf themenrelevanten Seiten, Paid Posts und Printanzeigen in Publikumsmedien. Jeweils mit dem direkten Link auf die einfach verständliche Landingpage, auf der man mittels Sparrechner schon mal das Potenzial ausloten und bei Bedarf gleich den eigenen Fondssparplan online abschliessen kann.

Verantwortlich bei BWM Value Investing: Georg von Wyss (Teilhaber), Erich Müller (Teilhaber), Thomas Braun (Teilhaber), Patrick Stauffer (Marketing & Vertrieb); verantwortlich bei PinkSquirrel: Dany Kielholz (Strategie), Flavia Meyer (Beratungsleitung), Flo Wacker (Creative Direction), Thomas Ammann, Christoph Hess (Text/Konzept), Viviana Chiosi (Art Direction), Silke Werzinger (Illustration), modeso (Programmierung). (pd/cbe)