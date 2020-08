Mitten im Hitze-Sommer lanciert die Feriendestination Arosa ihre neue Winterkampagne. In den neuen Werbefilmen üben die «Gallier der Alpen» den Wintersport im Sommer aus. Die Spots sollen die Vorfreude auf den Winter wecken und sowohl Skifahrer wie auch nicht Nicht-Skifahrer zu Winterferien in der Schweiz motivieren. So hat Arosa Tourismus gemeinsam mit der Produktionsfirma Yoveo sechs verschiedene Filme zum Thema Skifahren, Langlauf, Schlitteln, Eislauf, Winterwandern und Bärenland veröffentlicht, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.



«Hier in Arosa freuen wir uns schon ganz besonders auf den Winter. Gerade mit Covid-19 und der aktuellen Reise-Unsicherheit, wollen wir unseren Gästen aufzeigen, dass sie sich auf Winterferien in der Schweiz mit viel Sonne freuen können. Auch für Nicht-Skifahrer bieten wir in der Schweiz eine tolle Alternative zu Winterferien in der Karibik», wird Marion Schmitz, Leiterin Marketing & Kommunikation von Arosa Tourismus, zitiert.

Bekanntgemacht werden die Werbefilme ab Montag über eine TV- und Online-Kampagne.

Verantwortlich bei Arosa Tourismus (Konzept): Marion Schmitz (Leiterin Marketing, Kommunikation, Produkte und Digitalisierung / Mitglied der Geschäftsleitung); verantwortlich bei Yoveo (Filmproduktion): Tim Wicki (Videoproduktion), Leonie Studer (Schnitt). (pd/cbe)