Monami / The Guys: Wirklich überall und jederzeit die Post erledigen

Von Briefe empfangen über Rechnungen zahlen bis hin zum Dokumente ordnen: Bis 2030 soll die neue ePost-App grosse Schritte zur Digitalisierung des Postwesens der Schweiz beigetragen haben. Entwickelt wurde die Applikation von der Klara Business AG, der Digitalisierungspezialistin der Schweizerischen Post. Mit dem gemeinsamen Ziel, das Büro zu Hause und die geschäftliche und private Administration der Bevölkerung zu vereinfachen und so auch dem endlosen Papierchaos nachhaltig entgegenwirken.

Monami arbeitet bereits seit Jahresbeginn daran, den Kunden auf strategischer Ebene zu beraten und eine orchestrierte Kommunikationsarchitektur rund um die App zu entwickeln, wie die Agentur mitteilte. Parallel dazu lief bereits die monatliche Content-Entwicklung und Umsetzung der neuen Kanäle auf Hochtouren.

Um die Kommunikation 360 Grad zum Leben zu erwecken, wurde für die Entwicklung der ATL-Kommunikation mit The Guys zusammengespannt – gemeinsam wurde zum ersten Mal für das Produkt eine landesweite, gross angelegte Kampagne entwickelt. Unter dem übergeordneten Claim «ePost macht's einfach.» werden nun potenzielle Nutzerinnen und Nutzer mit verschiedenen, überraschenden Botschaften über die Produktvorteile dazu animiert, die ePost-App herunterzuladen.

Dabei wurde besonders die Einfachheit der ePost-App in den Fokus gestellt. Indem das zielgruppengerechte Storytelling der Kampagne den Aspekt, dass man mit der ePost-App überall und jederzeit seine Post «klickbereit» hat, auf unterhaltsame Art und Weise dramatisiert. Ganz egal, in welcher Situation man sich gerade befindet, die Post kann zwischendurch im Alltag erledigt werden. Wo und wann Nutzerinnen und Nutzer das wollen. «Mit unserer humorvollen ePost-Kampagne machen wir diesen grossen Schritt in Richtung Digitalisierung des Postwesens für die Schweiz nahbar», erklärt Rosa Tuñas Castro, Projektverantwortliche und Senior Kommunikationsmanagerin ePost.

Im Mittelpunkt der ePost-Geschichten stehen einerseits eine raffinierte Zauberin, die mitten im Auftritt an einem Kindergeburtstagsfest kurz ihre Post mit der ePost-App erledigt. Andererseits ein urchiger Schwinger, der sich im Schwinget-WC seine Zeit nimmt, um seine Post per App zu regeln – trotz Riesenschlange.

In der 360-Grad-Kampagne werden die beiden Geschichten mittels 25-sekündigem Hero-Spot, (D)OOH-Plakaten sowie verschiedensten, kanalspezifischen OLV-Cutdowns, Display- und Social Ads erzählt.

Zudem wurden zusätzliche Geschichten speziell für zielgruppenspezifisches Content Marketing ePost-Use Cases entwickelt. Mitten aus der Zielgruppe heraus, in «Point of View»-Perspektive (POV) mit überraschendem Twist. Beispielsweise ein Protagonist, der den Samichlaus verpasst, weil er kurz von der Couch aus seine ePost einfach im Handumdrehen regelt. «Die Zusammenarbeit mit The Guys war für uns Win-win. Jede Agentur konnte in ihrer Stärke das Bestmögliche zur Kommunikation beitragen. Wir freuen uns schon heute sehr auf das neue Jahr, wo wir gemeinsam mit ePost weiterhin einiges bewegen dürfen», lässt sich Manuela Brunner, Co-CEO bei Monami, in der Mitteilung zitieren.

Die Hauptkampagne ging am 20. November live und wird immer wieder mit neuen Inhalten aufgefrischt und auf allen relevanten Kanälen in der ganzen Schweiz zu sehen sein.

Verantwortlich bei ePost / Klara Business AG: Rosa Tuñas Castro (Senior Communications Manager ePost), Fabian Fischer (Head of CRM & Online), Linus Rudolph (Business Owner ePost), Jens Margraf (Chief Customer Officer); verantwortlich bei Monami: Rubi Infante (Account Lead Social Media), Saskia Marty (Creative Lead Social Media), Raphael Föhn (Video Producer), Anja Bruhin (Production Assistant Use Cases), Luis Balzer (Lighting Concept & Execution Use Cases), Stefan Erdin (Strategie), Manuela Brunner (Gesamtverantwortung & Strategie), David Cappellini (Creative Direction); verantwortlich bei The Guys: Johnny Grubenmann & Gaston Filippo (Creative Direction), Gianni Peng (Managing Director); verantwortlich bei Gamned! Schweiz: Silvana Imperiali (Managing Director DACH & CZ), Fabrizio Tudisco (Commercial Director), Zbynek Zapletal (Director of Programmatic & Tech Development DACH & CZ), Tauland Ramadani (Head of Ad Operations), Pascal Gantenbein (Senior Media Trader); verantwortlich bei notFound (Use Cases): Lars Näpflin (Production Lead & Post Production Use Cases); verantwortlich bei Dynamic Frame (ATL-Filme): Jones (Regie), Theresa Berres (Producer), Luzius Fischer (Executive Producer). (pd/cbe)