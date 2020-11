von Edith Hollenstein

Sie handeln von Gesichtsmasken, Abfallsäcken oder Gulasch und sind seit einigen Tagen auf den unterschiedlichsten Kanälen zu sehen: Die neuen Weihnachtsspots der Migros, für die Zürcher Agentur Wirz verantwortlich ist. Die Filme, die alltägliche und weniger alltägliche Szenen zeigen, wurden «in einer extrem unschönen Lagerhalle» in Wädenswil gedreht. Dies sagte Livio Dainese, Co-CEO von Wirz, letzte Woche in einem Interview mit persoenlich.com.















In dieser Lagerhalle hat die Agentur Wirz im Auftrag der Migros Kulissen eingerichtet, die vier Wohnungen eines Mehrfamilienhauses darstellen. Bereits bei der Lancierungskampagne des neuen Markenauftritts «Einfach gut leben» Anfang Herbst drehten Wirz und die Produktionsfirma Stories in dieser Umgebung. «Wir werden diese vier Wohnungen für weitere Massnahmen verwenden. Die fixe Installation unweit von Zürich erlaubt es uns, sehr rasch und kurzfristig Story- und Film-Ideen umzusetzen», erklärt Lorenz Clormann, der verantwortliche Executive Creative Director, gegenüber persoenlich.com.

Es sei gerade aktuell in Zeiten von Corona wichtig, spontan agieren zu können. Die Migros-Weihnachtskampagne sei zwar lange im Voraus geplant gewesen. Man habe sich dann jedoch kurzfristig entschieden, in einem der Spots das Thema Maskentragen aufzugreifen.

Haufenweise Bücher und Spielsachen angeschleppt

Der Aufbau war besonders anstrengend. «Die Studio-Wohnungen wurden passend zu den Film-Charakteren extrem aufwendig und authentisch ausgestattet. Dafür wurden haufenweise Bücher, Spielsachen und Bilder angeschleppt. Und um die Verbindung zur Aussenlocation herzustellen, wurden alte Fenster und antike Türen eingesetzt und in einigen Wohnungen Dachschrägen eingebaut», erklärt Clormann.

Ungewöhnlich seien gewisse Details. So besteht etwa das Treppenhaus nur aus einer Treppe und lässt sich zwischen den Wohnungen flexibel hin und her schieben. Zudem sind die Wohnung so gebaut, dass weitere Zimmer angebaut werden können, sollten diese irgendwann einmal gebraucht werden.







Unter anderem durch die permanente Kulissen-Installation in Wädenswil sei eine so unmittelbare Umsetzung möglich gewesen. Die in den Spots sichtbare Filiale ist diejenige in Richterswil, wo direkt nebenan das Haus für die Aussendrehs steht.