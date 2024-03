Auf Einladung der International Advertising Association und des IAA Malaysia Chapters trafen sich vom 6. bis 8. März 2024 über 900 Marketers und IAA-Mitglieder aus der ganzen Welt zum 45. IAA World Congress in Penang. Während des internationalen, hochkarätigen Kongresses mit über 70 Referentinnen und Referenten wurden von IAA World-President Sasan Saeidi und der globalen Jury die IAA-Awards in fünf Kategorien verliehen.

IAA Chapter Excellence Award für die Schweiz

Der IAA Chapter Excellence Award würdigt Führungsqualitäten, sowie Programme und Leistungen, die das Chapter für ihre Mitglieder und die Branche entwickelt hat. Der IAA Chapter Excellence Award spiegelt die Kernwerte und das Markenversprechen der International Advertising Association wider. Dieser renommierte Preis wird an das IAA Chapter verliehen, das in internationalen Massstäben den herausragendsten Gesamtbeitrag und -erfolg bei der Verwirklichung der globalen Ziele erzielt hat.

«Es freut mich sehr, dass wir diesen renommierten, internationalen Award als IAA Swiss Chapter erhalten haben und unsere Initiativen, Programme und innovativen Formate weltweit Anerkennung erhalten», wird Matthias Kiess, der seit September 2023 Präsident des IAA Swiss Chapters ist und zusammen mit der Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters Chantal Landis den Award entgegennahm, zitiert. Er schickte ein grosses Dankeschön an den Vorstand, den ehemaligen Präsidenten Andreas Widmer, die Geschäftsführerin Chantal Landis und all die Mitglieder und Partner.

IAA Executive Director Award für Chantal Landis

«Es erfüllt mich mit grosser Freude, dass mein Engagement für das IAA Swiss Chapter auf internationaler Ebene gleich mit zwei Awards anerkannt und gewürdigt wurde. Es motiviert mich, meinen Einsatz fortzusetzen und gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen weiterhin zum Erfolg und zur Entwicklung des Chapters beizutragen», wird Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters, die seit acht Jahren den internationalen Verband in der Schweiz leitet und neben dem IAA Chapter Excellence Award nun auch den IAA Executive Director Award entgegen nehmen durfte, zitiert. Der IAA Executive Award würdigt und ehrt das Engagement der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auf globaler Ebene.

Alle drei Jahre organisiert die International Advertising Association den IAA World Congress, das grösste internationale Treffen für die Marketing- und Kommunikationsbranche. Der IAA World Congress wird seit 1938 in Grossstädten wie New York, London, Paris, Tokio, Sydney, Peking, Dubai, Kochi, Moskau und 2024 in Penang veranstaltet. Der 45. IAA World Congress fand vom 6. bis 8. März 2024 in Penang, Malaysia statt und widmete sich den Themen Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichstellung & Inklusion und stellte die ESG’s in den Mittelpunkt. (pd/wid)