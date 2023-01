Aroma Creative: Zwei Neuzugänge für Digitalbereich

«Damiano und Oli verfügen über langjährige Erfahrung bei der Umsetzung von komplexen On- und Offline-Konzepten, Live-Events und digitaler Transformation. Wir freuen uns, mit ihnen unser Serviceangebot im Aroma Creative weiter zu stärken», lässt sich Roger Stämpfli, Executive Creative Director, in der Mitteilung zitieren.

Damiano Casella leitete in den letzten zwölf Jahren bei verschiedenen Digitalagenturen ein grosses Spektrum an Webprojekten. Ihn zeichne ein «tiefgehendes Wissen im Bereich der technischen Umsetzung» aus. Während der Zeit bei bei Hinderling Volkart/Dept konnte er sich zudem ein «breites Wissen» im Bereich Konzeption und UX aneignen. Nebenbei ist er ehrenamtlich für die Gesamtgestaltung und Gesamtkoordination des Mitsommerfest Frauenfeld zuständig – ein Kulturfestival, das alle drei Jahren von rund 40’000 Leute besucht wird.

Oliver Hofer arbeitete bei der Admire in Bern, einer Agentur für digitale Transformation. Als Beratungsleiter leitete er erfolgreich interne und externe (Gross-)Projekte. Zuvor war er während mehreren Jahren als Kommunikations- und Marketingverantwortlicher auf Kunden- und Agenturseite angestellt. Ein weiterer grosser Fixstern war sein Faible fürs Nachtleben. Als Geschäftsführer von Le Club Gastro gewann er den Swiss Nightlife-Award. Sein Wissen teilte er an der Feusi als Dozent. So habe er dafür gesorgt, dass auch der Nachwuchs viel Wert auf eine stringente Markenführung lege. (pd/tim)