Publiziert am 26.06.2024

Die Herausgeberin der Gratiszeitungen GHI und Lausanne Cités hat SPN Distribution gegründet. Die neue Firma wird die Wochenzeitungen an die Haushalte in Genf, im Bezirk Nyon und im Grossraum Lausanne verteilen. Auch Werbeprospekte externer Firmen können so verteilt werden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. SPN Distribution werde zudem die Zustellung von Gemeindezeitungen sowie amtlichen Bekanntmachungen in die Briefkästen übernehmen können.

Die Gründung der neuen Vertriebsgesellschaft wird mit den jüngsten Entscheidungen der Schweizerischen Post begründet. Diese hatte im Herbst 2023 das Ende der Zustellungsaktivitäten ihrer Tochtergesellschaft Direct Mail Company (DMC) angekündigt. Diese Massnahme führte dazu, dass 3855 Arbeitsplätze verschwanden (persoenlich.com berichtete).

Mit der Gründung von SPN Distribution werden rund 200 Personen, die von DMC entlassen wurden, wieder eine neue Arbeitsstelle finden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ausserdem seien die Preise der Post für die Zustellung der Gratiszeitungen hoch. «Dies gefährdet daher den Fortbestand unserer Zeitungen», schreibt SPN.

Die neue Vertriebsgesellschaft setzt laut Mitteilung «auf die Karte der Nähe». Im Kanton Genf und im Grossraum Lausanne würden weitere Depots eröffnet, um Fahrten der Lieferfahrzeuge zu reduzieren. (pd/cbe)