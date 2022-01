Die unabhängige Fachjury, bestehend aus 18 Persönlichkeiten aus Werbung, Kultur und Design, hat unter der Leitung des Jurypräsidenten Christian Brändle (Direktor Museum für Gestaltung Zürich) rund 220 Wettbewerbsbeiträge bewertet. «Wir verzeichneten etwa 70 Einreichungen mehr als im Vorjahr, ein erfreulicher Zuwachs. Insgesamt schafften es 33 Kampagnen auf die begehrte Shortlist zum Swiss Poster Award 2021. Die nominierten Arbeiten überzeugten die Jury durch Originalität, Umsetzung der Werbebotschaft sowie gestalterische Ausführung», lässt sich Brändle in einer Mitteilung zitieren.

Aufgefallen seien im Aushangjahr 2021 insbesondere die «Ausdrucksstärke und Sprachkraft der Kampagnen, die zum Hinschauen und Nachdenken bewegten». Zudem seien Werbebotschaften vermehrt digital umgesetzt worden und hätten dadurch für mehr Dynamik gesorgt. Und die Kategorie Out-of-Home-Innovations habe einmal mehr bewiesen, dass der Aussenwerbung kaum Grenzen gesetzt seien.

Die Shortlist zeigt folglich sehr unterschiedliche Auftraggeber und Einsatzgebiete von Out of Home Media, wie es weiter heisst. Die Vielfalt reiche von den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) mit der Kampagne «Werbelinie» zur schrittweisen Öffnung nach dem Lockdown, über das polarisierende Geschmacksabenteuer des Glarner Schabzigers von Geska sowie dem Kulturplakat des abgesagten Jazz Festivals Willisau, hin zur Suizidpräventionskampagne «We hear you call» des Hug (Hôpitaux universitaire de Genève), bis zur auffallend servierten Frühlingskampagne mit dem Titel «Zecken-Menü» der Suva Luzern.

Die Siegerinnen und Sieger werden Anfang März verkündet und gefeiert – auch dieses Jahr im kleinen Kreis, weil coronabedingt die traditionelle APG|SGA Poster Night 2022 ausfalle. (pd/tim)