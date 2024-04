Dreifive: SEA-Mandat der BLKB gewonnen

Dreifive hat sich anlässlich des Pitchs um die SEA-Betreuung der BLKB Ende vergangenen Jahres durchgesetzt und betreut seit Januar 2024 die Bank bei ihren Marketingaktivitäten, wie es in einer Mitteilung heisst. In einem ersten Schritt standen strategische Massnahmen in Bezug auf die Optimierung der Conversions im Fokus. Die Betreuung beinhaltet das Account Management inklusive klassischen SEA Steps wie beispielsweise der Keyword Recherche, das technische Set-up sowie ein enges Controlling und die laufende Optimierung aller Ads.

Um Learnings zu generieren und diese schnell sichtbar zu machen, werden sämtliche Datenquellen auf einem auf die BLKB abgestimmten Dashboard vereint, um kanalübergreifende Insights zu generieren und das Budget erfolgsorientiert zu allokieren, schreibt Dreifive.

Verantwortlich bei der BLKB: Julius Reinartz (Business Owner Online Channels | Martech & Analytics), Remo Dahinden (Leiter Digital Channels & Martech); Verantwortliche bei dreifive: Rafael Müller (Senior Digital Advertising Consultant), Moritz Egger (Digital Advertising Consultant), Michael Weber (Digital Advertising Consultant), Jolanda Kessler (Head of Digital Advertising| Partnerin), Daniel Waibel (Lead Analytics & Data Consulting), Joscha Mittmann (Junior Analytics & Data Consultant), Markus Goldmann (Head of Data Optimization| Partner). (pd/wid)