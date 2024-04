Effie Awards: Diese Jury wird Kampagnen küren

Die nun präsentierten Jury-Mitglieder werden in einer ersten Runde die Finalisten für die zweite Runde auswählen. Sie tagen unter dem Präsidium von Peter Felser am 27. Juni 2024. Das schreibt Leading Swiss Agencies (LSA) in einer Medienmitteilung. Wer die Bronze-, Silber- und Gold-Effies gewinnen wird, entscheidet Jury 2 am 3. September. Die Award-Night findet am 6. November statt.

Noch bis am 31. Mai 2024 können die effektivsten Marketing-Kommunikationskampagnen der letzten beiden Jahre für die Effie Awards Switzerland eingereicht werden.

Die gesamte Jury besteht aus über 70 Vertreterinnen und Vertreter von Werbeauftraggeber- und Agenturseite sowie aus Wissenschaft und Forschung. Sie bringen ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen, ihr Wissen und ihre Expertise in die Auswahl der Finalisten-Kampagnen ein und küren die Effie-Gewinner und damit die effektivsten Kampagnen der letzten beiden Jahre, schreibt LSA. (pd/nil)