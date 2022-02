Mit dem Ziel, 5000 Neukunden zu gewinnen und Kartenanträge zu generieren, setzte die Abholmarkt-Kette TopCC auf Convertos Crossmedia-Lösung. In der B2C-Kampagne wurden die User und Userinnen begleitet, vom ersten Online-Werbemittel-Kontakt, über personalisierte E-Mail und Post-Kommunikation bis zum Besuch und Einkauf in einem TopCC-Markt. Die Kampagne generierte laut einer Mitteilung 6200 Neukunden – 25 Prozent mehr als erwartet –, tausende Adressen für zukünftige Kommunikation und Aufmerksamkeit für die Marktöffnung auch für Privatpersonen.

TopCC öffnete zum Ende des Jahres 2021 die Märkte auch für Privatpersonen und kommunizierte diesen Strategiewechsel über miteinander verknüpfte Kanäle. Nutzerinnen und Nutzer wurden so zielgerichtet über die verschiedenen Medien geführt und über einen Rückkanal zu Neukunden gemacht.

Die sequenzielle Ausspielung von Video, Display, E-Mail und Postbotschaften war so miteinander verbunden, dass Personen mit Kontakt zu den Online-Werbemitteln, die in einer User-spezifischen Re-Marketing-Reihe geschaltet wurden, ohne weitere Eingabe von persönlichen Daten, personalisierte Kommunikation von TopCC als E-Mail und Post erhielten, wie es weiter heisst.

Die technische Crossmedia-Brücke von Converto erlaubt es laut eigenen Angaben, sämtliche frei zugängliche Nutzerdaten datenschutzkonform mit einer Datenbank mit kommerziell-nutzbaren Schweizer Adressen so schnell abzugleichen, das in Echtzeit durch die Software entschieden wird, ob die betreffende Person eine personalisierte Kommunikation (E-Mail oder Postmail) bekommt oder nicht. Die Personen in der Schweizer Datenbank haben das Opt-In für diese kommerzielle Datennutzung gegeben.

Intelligente Sequenzierung führte zum Erfolg

Die Kampagne stellte sich zwei Herausforderungen und war deshalb in zwei miteinander vernetzte Phasen gegliedert, wie es weiter heisst. In der Startsequenz kommunizierte TopCC den Strategiewechsel der Marktöffnung zusätzlich zu den bestehenden professionellen Kunden auch für Privatpersonen über eine in Sequenz geschaltete und aufmerksamkeits-gewinnenden Video und Display-Reihe. Die Onlinekontakte fanden im Umkreis von den TopCC-Märkten statt.

Schon hier wurden Personen mit Werbemittel-Kontakt und grosser Affinität durch die Crossmedia-Brücke per personalisierter E-Mail kontaktiert und mit Informationen, standortbezogener Einladung und einem Einkaufskarten-Antrag versorgt. Damit Bestandkunden in dieser ersten Phase nicht mit irrelevanter Kommunikation angesprochen wurden und Streuverluste vermieden werden konnten, schloss sie Convertos Crossmedia-Technologie bereits im Vorfeld für jegliche Werbemittel und Direktmarketing-Kommunikation aus.

In der zweiten Phase wurden alle Personen, die bis dahin zwar kommunikativ erreicht wurden, jedoch ohne dabei zu konvertieren, nochmals je nach Profil und Wohnort persönlich via E-Mail oder personalisierten Briefen kontaktiert. Dieser finale Kontakt führte laut Mitteilung «zu einem signifikanten Anstieg der Anmeldungen für die TopCC-Einkaufskarte und zu deutlich mehr Neukunden».

Hohe Conversion-Rate bei geringem Streuverlust

Was in dieser Kampagne deutlich wird, ist, dass die Paarung von Awareness und Leadorientierter Kommunikation mit dem Einsatz von intelligenter Technologie erfolgreich möglich ist, heisst es weiter. TopCC habe «durch eine absolut auf die beiden Ziele ausgerichtete visuelle, inhaltliche und themenspezifische Kommunikation die unverzichtbaren Bausteine» geliefert – und Convertos Crossmedia-Brücke und Reichweite die intelligente Vernetzung.

Verantwortlich bei TopCC: Dominic Möckli (Geschäftsleiter), Luzia Bühler (Leiterin Kundendienst/CRM), Lukas Haltmeier (Online Marketing Manager); verantwortlich bei Converto: Matteo Schuerch (CEO & Founder), Paul Röhrig (Head of Media & Partner Management). (pd/cbe)