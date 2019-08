Matchcom: Alex stellt Guggachpark vor

Im Auftrag von Livit realisierte die Kommunikationsagentur Matchcom eine nahezu 100 Prozent elektronische Vermarktungskampagne für den Guggachpark in Zürcher Kreis 6. Die Agentur lieferte das gesamte Kommunikationspaket aus einer Hand, heisst es in der Mitteilung dazu. Für die Objekt Identity und das Naming mit Claim zeichnete die Agentur genauso verantwortlich wie für Konzept und Strategie. Das Besondere an der Lancierung des Guggachparks: Für die 252 Mietwohnungen am Käferberg kann man sich online bewerben.

Herzstück der Kampagne ist die von Matchcom gestaltete Website, inklusive Isometrie, Wohnungsfinder, Visualisierungen, 360 Grad-Wohnungsrundgang und Factsheets. Auf der Website wird den Besuchern die fiktive Bewohnerin Alex vorgestellt. Alex führt auch durch den einfachen und komfortablen Wohnungsfinder – Interessenten suchen über das Wohnungsangebot ihre Traumwohnung mit bis zu drei Favoriten. Speziell daran: Für jede Wohnung existiert ein Ausblick der passenden Aussicht.

Innovativ an der Kampagne sei auch der Einsatz eines Virtual Promoters, der 24/7 verfügbar sei und vorbeigehende Passanten anspreche, schreibt Matchcom weiter. Die Virtual Promoterin ist natürlich niemand anders als Alex: Eine Schauspielerin aufgenommen im Studio – und programmiert in einer App. Die Virtual Promoterin Alex führt Interessenten auf einem Monitor in Lebensgrösse durch das Angebot und reagiert dynamisch (mittels berührungsloser Interaktion) auf sie.

Matchcom lieferte das Textskript sowie Screendesign und Branding. Zu guter Letzt zeichnete die Agentur verantwortlich für die Google Ads Kampagne, die Facebook- und Instagram-Kampagne, den Newsletter, die Vermarktungstafel und die Bauwand.

Verantwortlich bei Livit: Alexandra Piccin, Mathias Böttge Verantwortlich bei Match Communications: Roland Sennhauser, Sumaia Youssef. (pd/wid)