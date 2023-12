Webstages: Amavita bietet im Videospiel Fortnite anonyme Beratung

Die Apothekenkette möchte die Hemmschwelle von Jugendlichen beim Besuch von Apotheken abbauen und den Erstkontakt positiv gestalten, heisst es in einer Medienmitteileung.

Fachleute geben Auskunft

Auf Fortnite beantwortet der Avatar AMA (kurz für «Ask Me Anything») anonym Fragen zu den Themen Hygiene und Sexualität. Jeden Montag bis Freitag von 18 Uhr bis 20 Uhr beantwortet AMA anonym die Fragen von Jugendlichen. Betreut wird der Avatar von ausgebildeten Sexualpädagoginnen.

Für die Umsetzung beauftragte das grösste Schweizer Apotheken-Netzwerk die Influencer Marketing Agentur WebStages. Die gesamte Umsetzung auf Fortnite verantwortete die Zürcher VR- und AR-Agentur Bandara.



Um die virtuelle Präsenz bei der Zielgruppe bekannt zu machen, arbeitete die Apothekenkette mit sieben Schweizer Influencerinnen und Influencern aus den Bereichen Comedy und Gaming/Streaming zusammen. Diese stellten ihren Communitys die sogenannte Ama Island innerhalb des Videospiels Fortnite vor.



«Passende Tonalität für sensibles Thema»



«Bei dieser plattformübergreifenden Kampagnen war neben der smarten Customer Journey die passende Tonalität für ein so sensibles Thema das oberste Ziel», wird Tanja Herrmann, die Geschäftsführerin von WebStages, in einer Medienmitteilung zitiert.



Die bekannte Ostschweizer Streamerin @corinabrx und der Basler Comedian @timitime_ entschlossen sich dazu ihrer Community das Vitaverse direkt in einem Livestream auf Twitch zu zeigen und gemeinsam die Fortnite-Insel zu erkunden. Dies ergänzten sie mit einem passenden Reel-Video, das sie auf Instagram veröffentlichten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leonard Khalifa (@leonardkhalifa)

Die Comedy-Sketches von TikTok-Grössen wie @therealscherz (16.3 Mio Aufrufe), @hoi.manuel (31.4 Mio Aufrufe) und @thatbeniii (63.8 Mio Aufrufe) zeigten alle drei lustige Interpretationen von Gesprächen eines Jugendlichen und seinen Eltern oder der Freundin zum Thema sexuelle Gesundheit und Aufklärung.

In einem zweiten Schritt wurden alle Beiträge der Influencerinnen und Influencer beworben. Damit konnten die einzelnen Beiträge mit der Landingpage von Amavita verlinkt werden. Neben den Influencer-Ads wurden ebenfalls kampagnenspezifische Ads geschaltet, welche auf die Webseite von Amavita Playsafe sowie die Fortnite Insel aufmerksam machten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CORINA (@corinabrx)

Die Kampagne erreichte eine halbe Million Aufrufe auf Instagram, Twitch und TikTok mit den Influencer-Beiträgen alleine. Die zusätzlichen Anzeigen auf TikTok und Instagram erreichten über 800'000 Personen. Aufgrund dieses Erfolgs entschied sich Amavita das Beratungsangebot auf Fortnite auch 2024 fortzuführen.

Überraschungspaket als Belohnung

Das sogenannte Vitaverse bietet neben der Chatfunktion mit einem Avatar auch weitere interaktive Funktionen. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich auf der Amavita Island ein Lösungswort zu erspielen, welches in elf ausgewählten Apotheken in der gesamten Schweiz eingelöst werden kann. Als Belohnung erhalten die Jugendlichen ein Überraschungspaket mit Produkten zur Körperentwicklung in den Jugendjahren.

Verantwortlich bei WebStages: Leila Schmid (Gesamtverantwortung), Tanja Herrmann (Strategie); verantwortlich bei GaleniCare Management AG: Nada Lahlou (Leiterin Content Marketing), Luca Keller (Multimedia Producer), Anja Plonka (Content Spezialistin); verantwortlich bei Bandara: Daniel Germli (Co-Founder). (pd/nil)