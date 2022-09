Brandertainment: Ana Maria Marković neu im Portfolio

Brandertainment vertritt seit neustem Ana Maria Marković in allen Managment-Angelegenheiten. «Denn die Fussballerin ist nicht nur auf dem Fussballplatz ein Talent», heisst es in einer Mitteilung. Marković jongliere ihre Trainings und Spiele für den Grasshoppers Club Zürich, Nationalteam-Verpflichtungen, einen Marketingjob und unzählige Werbeanfragen. Dabei werde die 22-Jährige nun von Brandertainment unterstützt.

«Uns ist es wichtig Personen zu vertreten, die unseren Werten entsprechen. Wir haben Ana schon eine Weile auf dem Radar und konnten auch bereits nach dem ersten Gespräch feststellen, dass sie perfekt in unser Team passt», wird Samira Salim, Influencer Marketing Managerin bei Brandertainment, in der Mitteilung zitiert.

Die junge Zürcherin Ana Maria Marković ist sehr aktiv auf den sozialen Medien und hat auf Instagram über 900'000 Followerinnen und Follower. Sie will laut Mitteilung ihre Reichweite dazu nutzen, jungen Frauen zu zeigen, was man erreichen kann, wenn man der eigenen Leidenschaft nachgeht. «Ich habe mich nicht davon einschüchtern lassen, dass Fussball eine Sportart ist, die von Männern dominiert wird. Was die können, können wir schon lange», so Ana Maria Marković.

Brandertainment hat Persönlichkeiten wie Anja Zeidler, Anna Rosenwasser oder Patricia Boser unter Vertrag. (pd/cbe)