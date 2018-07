Swiss Marketing: Andreas Balazs ist neuer Präsident

An der Delegiertenversammlung 2018 von Swiss Marketing in Zürich dankte Andreas Balazs, der neu gewählte Präsident, den bisherigen Mitgliedern des Zentralvorstands für ihren grossen Einsatz und würdigte ihre Verdienste um die Weiterentwicklung des Berufsverbands. Dies schreibt Swiss Marketing in einer Mitteilung. Balazs sagt, der Verband habe sich während der zwölfjährigen Präsidentschaft von Uwe Tännler zu einem Berufsverband entwickelt, der in ganzen Schweiz höchsten Respekt geniesse.

Als übergeordnetes Ziele seiner Präsidentschaft nannte Balazs das zielstrebige Engagement für die Höhere Berufsbildung in der Schweiz und für die internationale Anerkennung der Abschlüsse, wie sie dank den Europa-Zertifikaten der European Marketing Confederation (EMC) heute schon gewährleistet ist.

Zudem wurden an der Versammlung vier neue Zentralvorstände gewählt:

Daniel Habegger, Unternehmer und Unternehmensberater (BrainGold AG, Weinatelier GmbH, Raiffeisen Unternehmerzentrum AG). Ausbildung: Detailhandelsangestellter, Marketingplaner, Marketingleiter

Gabriela Lenherr, Leiterin Finanzen und Dienste des Kaufmännischen Verbands Schweiz, diverse Verwaltungsratsmandate. Ausbildung: kaufmännische Banklehre, eidg. dipl. Buchhalterin

Natascia Valenta, selbständige Beraterin, mehrjährige Erfahrung in Marketing- und Kommunikationsabteilungen u.a. bei Nestlé, EOC (Tessiner Kantonspital) und Stadt Lugano. Ausbildung: Dipl. Lebensmittel-Ingenieur ETHZ und MSC in Ernährung, Weiterbildung in Kommunikation und Marketing

Martin Zenklusen, Personalberater und Inhaber der Evo Job GmbH, Kloten; 20- jährige Führungserfahrung als Verkaufsleiter, CEO und Verwaltungsrat. Ausbildung: Laborant, Marketingplaner, Verkaufsleiter, EMBA Universität Zürich

Die bisherigen Mitglieder Andreas Balazs, Dietger Löffler und Walter Steiner wurden wiedergewählt. (pd/eh)