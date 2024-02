Mindshare Schweiz: Anja Däumigen ist neue Managing Director

Anja Däumigen übernahm am 1. Januar 2024 die Rolle als Managing Director von Mindshare Schweiz, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Die Diplom-Soziologin bringt 20 Jahre Mediaerfahrung mit und ist spezialisiert auf digitale Kommunikationsberatung und Mediaplanung.

Karrierestationen bei OMD, Dentsu, 3 Plus TV

Ihre Berufskarriere startete Däumigen bei OMD in Deutschland und wechselte danach zu OMD Schweiz. Anschliessend war sie Managing Director von Dentsu Switzerland, danach Head of Digital bei 3 Plus TV Network und wechselte schliesslich 2016 als Director Digital zu Mindshare.

Zu Ihren Hauptaufgaben als Managing Director von Mindshare gehört es, die Kunden weiterhin in ihrer digitalen Transformation auf höchstem Niveau zu beraten, um im Sinne der Unternehmensvision von Mindshare «Good Growth» nachhaltig zu wachsen. (pd/nil)