Das überraschende Ausscheiden Frankreichs bei der Fussball-Europameisterschaft setzt den Aktien französischer Fernsehsender zu. Die Anteilsscheine der Sender TF1 und M6 geben im Börsenhandel am Dienstag rund ein Prozent ab.

Die frei empfangbaren Privatsender TF1 und M6 teilen sich die Übertragungsrechte der Spiele der «Les Bleus». Im weiteren Turnierverlauf dürften sie deutlich tiefere Einschaltquoten erzielen.

