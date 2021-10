Mit der 34. Auto Zürich öffnet die in diesem Jahr grösste Automobilmesse der Schweiz für vier Tage ihre Pforten. Das Raumkonzept – entwickelt vom Aroma Creative Team – rückt die Exponate deutlich stärker in den Vordergrund und gibt dem Anlass eine durchgängige, visuelle Klammer. «Die konsequente Verkleidung der Hallenwände in schwarzem, wiederverwendbarem Textilmaterial sorgt für eine massive Aufwertung der optischen und akustischen Aufenthaltsqualität», heisst es in einer Mitteilung der Agentur. Zugleich würden damit zusätzlich belegbare Kommunikationsflächen geschaffen. Auf die Verlegung des Teppichbodens werde nicht nur in Bezug auf die Abfallreduktion verzichtet: Die einfache Bodenmarkierung baue Zutrittsbarrieren ab und informiere gleichzeitig über die Fahrzeugtypologie.

Treffpunkt und Herzstück jeder Ausstellerhalle ist die zentrale Bar. Nebst dem F&B-Angebot hat jeder Händler hier seine Welcome-Theke mit Lounge für die notwendige Diskrektion bei Verkaufsgesprächen. Die rund 300 Quadratmeter grosse Fläche bietet Medienpartnern laut Mitteilung «eine ideale Dialog-Plattform». Das Setting lasse sich individuell anpassen: Von der Präsentation bis zur Afterparty mit DJ sei alles machbar.

Ein besonderes Highlight ist laut Communiqué die «ev Experience», ein markenübergreifendes Probefahrtcenter für eine möglichst einfache und umfassende Annäherung an das Thema Elektromobilität. Besucherinnen und Besucher können aus 16 Modellen ihr Testfahrt-Fahrzeug auswählen.

«Die Auto Zürich tritt mit einem neuen Messekonzept an, um in den Zeiten des Umbruchs der Mobilitätsmessen mit zunehmender Relevanz für Aussteller und Besucher bestehen zu können. Noch nie wurde innert solch kurzer Zeit ein derart grosser Wandel vollzogen: modern, ästhetisch, übersichtlich und nachhaltig», wird Karl Bieri Präsident von Auto Zürich zitiert.

Verantwortlich bei Auto Zürich: Karl Bieri; verantwortlich bei Aroma Creative: Philipp Hänggli (Gesamtverantwortung), Michael Hollstein (Creative Director), Louise Riis Ruggaber (Brand Designer); verantwortlich bei Aroma Productions: Matthias Berg (Senior Consultant), Christoph Aerne (Senior Project Manager), Jen Balmer (Project Manager), Dominique Rizzo (Montageleitung). (pd/cbe)