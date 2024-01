Die Kollektion «Picto» umfasst Wohnaccessoires und Kleinmöbel – allesamt geprägt mit den unverkennbaren Piktogrammen, die Josef Müller-Brockmann ab Ende der 1970er-Jahre für die SBB entwarf. Dank der neuen Kollektion könnten sich alle ein Stück Schweizer Design-Erbe in die eigenen vier Wände holen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. «Picto» markiere ferner den Beginn der Neuausrichtung von Micasa, heisst es weiter. Die Kollektion ist ab dem 30. Januar in den Micasa-Läden erhältlich.

















«Picto» umfasst insgesamt 55 Wohnaccessoires und Kleinmöbel. Form und Funktionalität werden von SBB-Piktogrammen vorgegeben: So findet sich etwa das Piktogramm für Parking auf einem würfelartigen Sitzhocker wieder, jenes fürs Fundbüro auf Aufbewahrungsboxen und das Feuerlöscher-Piktogramm auf einem Topfuntersetzer. Wie die Piktogramme selbst kommen auch die Kleinmöbel und Wohnaccessoires in einer klaren, minimalistischen Designsprache daher.



Ikonischen Piktogramme



Neuausrichtung von Micasa



Die Lancierung von «Picto» ist ein Meilenstein in der Neuausrichtung der Marke Micasa. «In der Kollektion manifestiert sich die Essenz des neuen Micasa Designs: Sie ist freundlich, zugänglich und verströmt Optimismus», wird Micasa Creative Director Maxime Zenderoudi in der Medienmitteilung zitiert. Bei der Neuausrichtung von Micasa spielen Kooperationen eine Schlüsselrolle. Zenderoudi: «Künftig werden auf regelmässiger Basis Projekte mit Schweizer Marken, Designer:innen, Künstler:innen oder Institutionen enthüllt. Dies stets mit der Ambition, möglichst vielen Menschen Zugang zu hochwertigem Design zu verschaffen.» (pd/nil)