Trivarga: Belinda Bencic sorgt für strahlende Gesichter

Im Rahmen der Werbekampagne «Thirst For More» lobte die Getränkemarke «Vitamin Well» einen Wettbewerb aus, bei dem es entweder ein Match oder ein Abendessen mit dem Tennisprofi und der Markenbotschafterin Belinda Bencic zu gewinnen gab. Auch wenn die Sonne am 14. September nicht direkt vom Himmel lachte, die Gesichter zeigten deutlich, dass es für viele ein richtig schöner Tag war. Denn am Nachmittag durften 23 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs von «Vitamin Well» mit Belinda Bencic in Greifensee Tennis spielen. Eine einmalige Gelegenheit für kleine und grosse Tennisfans.

Nach einer kurzen Aufwärmsession erwartete die Gäste ein spielerischer Nachmittag mit einem kleinen Rundlauf, kurzen Doppel-Matches gegen die «Vitamin Well»-Markenbotschafterin Belinda Bencic sowie dem unter Tennisspielern bekannten Spiel «King beziehungsweise Queen of the Court». Dabei zeigten einige der Gewinnerinnen und Gewinner ein sehr hohes spielerisches Niveau. Dem einen oder der anderen gelang es sogar, dem Tennisprofi einen Punkt abzujagen, wie es in einer Mitteilung heisst. Diejenigen bekamen dann im Nachhinein ein T-Shirt mit dem Aufdruck «I scored a point against Belinda Bencic», das sie direkt unterschreiben liessen von der Olympiasiegerin.

Auch wenn Belinda Bencic ab und zu einen Punkt verloren hat, stellte sie sich völlig entspannt zu den wartenden Gästen, plauderte mit ihnen, beantwortete Fragen und gab natürlich auch zahlreiche Tipps. Davon konnten viele beim Match gegen die Olympiasiegerin direkt profitieren. Nach zwei Stunden Tennis wurde noch ein Fotoshooting abgehalten und Belinda Bencic schrieb unzählige persönliche Autogramme. Die glücklichen Gesichter der Teilnehmenden sprachen Bände, als sie nach diesem einmaligen Nachmittag die Lokalität verliessen.

Sommerliches Abendessen mit dem Star

Schon nach einer kurzen Pause ging es weiter mit dem zweiten Teil des Events. Denn die Gewinnerinnen und Gewinner eines Abendessens mit der Olympiasiegerin trudelten nach und nach ein. Der begehrte Gewinn hiess «Share the table with Belinda Bencic» und 32 Glückliche kamen ins Milandia zum Znacht. Die Gäste erwartete zunächst ein feiner Apéro, gefolgt von sommerlichen Grill- und Salatspezialitäten, gekrönt von einem abwechslungsreichen Dessertbuffet.

Während des Abends wurde Belinda Bencic mit Fragen der Teilnehmenden eingedeckt, die sie alle geduldig und ausführlich in ihrer herzlichen und sympathischen Art beantwortete. Es waren auch überraschende Themen darunter, wie zum Beispiel ihre Tenuewahl. So darf sie gar nicht selbst entscheiden, was sie zu den Matches trägt, ihr Sponsor Nike schreibt ihr das Outfit genau vor. Die Leute interessierten sich auch für ihre Matchvorbereitung, wollten wissen, wie genau sie gecoacht wird, wie sie mit Fragen von Journalistinnen und Journalisten umgeht, aber auch wie sich Belinda Bencic nach einem anstrengenden Match wieder erholt.

Überhaupt waren sowohl ihre Freizeitaktivitäten als auch ihre Hobbys ein grosses Thema und auch, wie sie ihre Zusammenarbeit als Brand Ambassadorin mit «Vitamin Well» sieht. Dabei zeigte sich Belinda Bencic «wirklich begeistert, sowohl von der Unterstützung durch ‹Vitamin Well› als auch von diesem gelungenen Anlass. Der Tag mit den Gewinnerinnen und Gewinnern habe ihr grossen Spass gemacht», meinte sie nach dem ereignisreichen Tag.

Der «Vitamin Well x Belinda Bencic-Tag» fand im Rahmen der aktuellen Werbekampagne für das Vitamingetränke-Sortiment von Vitamin Well statt, lanciert von Trivarga, der Schweizer Vertriebspartnerin für unabhängige Getränkemarken. Seit August 2022 wurden durch die APG mehr als 800 Plakate in Deutschschweizer Städten platziert, begleitet wird die Kampagne mit Onlinespots (persoenlich.com berichtete).

Verantwortlich bei Trivarga: Alessandra Thüring (Marketing Manager). (pd/cbe)