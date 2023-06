Republica: Bern den Abschied von der Festhalle versüsst

Anfang Mai fuhren auf dem Bernexpo-Areal die ganz schweren Bagger auf, Kräne wurden hochgezogen, und es wird zunehmend staubig: die 75-jährige Festhalle wird abgerissen, um dem Neubau Platz zu machen. Doch vorab wurde nochmal so richtig gefeiert. Mit «Primetime Bern» und am «Bye Bye Fest» zu Ehren der «alten Dame». Republica hat – in enger Zusammenarbeit mit der Bernexpo – beide Happenings gestaltet, inszeniert und hautnah begleitet, wie die Agentur mitteilt.

«Primetime Bern» sei einer der wichtigsten gesellschaftlichen Anlässe in der Bundesstadt, der jeweils als offizielle Eröffnungsfeier der Publikumsmesse BEA bei der Bernexpo abgehalten werde. Mehr als 800 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport haben sich laut eigenen Angaben am 28. April 2023 zum Eröffnungsakt eingefunden – bei Showblöcken, Talks und diversen Reden, von denen jeweils der bundesrätliche Beitrag als Höhepunkt gilt. Diesmal waren unter anderem dabei: Bundesrat Albert Rösti, Stadtpräsident Alec von Graffenried, Regierungsratspräsidentin Christine Häsler, Andrea Wucher (VRP Messepark Bern), Dagmar Fässler-Zumstein von der BEKB, die Musiker Naomi Lareine, Stress und der Berner Vocal Artist Andreas Schärer sowie natürlich der Verwaltungsratspräsident der Bernexpo, Peter Stäheli und Bernexpo-CEO Tom Winter.

Republica zeichnet seit dem ersten «Primetime Bern» für die Inszenierung dieses illustren Anlasses verantwortlich. Weil mit dem Abriss der Festhalle ein überaus spezielles Ereignis vor der Türe stand, haben sich die Verantwortlichen der Bernexpo etwas Besonderes einfallen lassen. Statt in einer bestehenden Eventlocation auf dem Bernexpo-Areal wurde die Prominenz heuer unmittelbar vor der Festhalle begrüsst. Und zwar im «Bye Bye Cube», einer laut Mitteilung «eindrücklichen Gerüstkonstruktion», die eine Tribüne für 1000 Sitzplätze umhüllte – mit Sicht auf die dazugehörige Showbühne, vor der weitere 500 Besuchende Platz fanden. Denn hier wurde anlässlich des «Bye Bye Fests» während der BEA die alte Festhalle gebührend verabschiedet. Das geschah einerseits mit dem Abendprogramm und mit Acts wie Gentleman, Umberto Tozzi, Meute, Pegasus, Milky Chance u.a., andererseits diente der «Bye Bye Cube» auch tagsüber dazu, die Geschichte der Festhalle noch einmal Revue passieren zu lassen – und um zu erfahren, was Bern an der Neuen Festhalle haben wird.

Der «Bye Bye Cube» wurde von der Bernexpo und Republica so konzipiert, dass er rundherum mit einzelnen begehbaren Mini-Cubes und sogar mit Bars die Besuchenden überraschte. In den begehbaren Nischen lockten diverse Quiz, bebilderte Rückschauen mit fantastischen Fotografien und Filmausschnitten vergangener Zeiten. Immerhin haben Grössen wie die Rolling Stones, die Bee Gees, Sting, The Clash, James Brown oder Johnny Cash und noch viele mehr in der Festhalle gespielt.

Das Festival- und Location-Design von Republica bringt all diese Namen als visuelle und auch inhaltliche Reminiszenzen, die vorab im grossen Stil den «Bye Bye Cube» als Ganzes prägen. Die Aussenhülle besteht aus insgesamt 240 Akiplak-Platten, die von der Berner Form AG bedruckt und am Cube montiert wurden. Sie zeigen grossflächige Bilder und Schlagworte aus Songs – und sie lassen bereits erahnen, wie das neue, ebenfalls von Republica kreierte Corporate Design der Bernexpo unlängst daherkommen wird. Sehr erwähnenswert ist für Republica und an dieser Stelle auch die formidable Zusammenarbeit mit der bereits erwähnten Form AG sowie mit Gadget ABC Entertainment (Booking), Hunziker (Gerüstbau), Venon (Technik) und Grafikreich (Werbetechnik). (pd/cbe)