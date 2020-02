Migros: Betrüger verprassen fremde Cumulus-Bons

Die Betrugsmasche an Kunden des Migros-Bonusprogramms Cumulus zieht weitere Kreise. Nach mehreren Fällen in der Westschweiz hat der SonntagsBlick einen ersten Fall in der Deutschschweiz publik gemacht. Demnach wurde ein 66-jähriger Pensionär aus dem Kanton Zürich Opfer eines Cumulus-Diebstahls. Diebe kauften über dessen Rabattkonto 32 Glückspiellose sowie Zigaretten im Wert von insgesamt 415 Franken. Das Opfer erstattete Anzeige.

Die Polizei ermittelt dem Bericht zufolge unter anderem wegen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage. Wer hinter der Betrugsmasche steckt und wie diese ablief, ist unklar. Möglicherweise wurde dem Mann das Passwort geklaut. Die Nutzung des öffentlichen WLANs durch den betroffenen Cumulus-Kunden steht der Polizei zufolge bei den Ermittlungen nicht im Vordergrund.

Die Migros erklärte der Zeitung, das Cumulus-System und die dazugehörige App seien sicher. Weder seien diese gehackt worden, noch seien Leaks entstanden. Künftig werde die sogenannte Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Cumulus-Bons eingeführt, etwa mittels SMS-Code. Der beklaute Kunde erhielt von der Migros die Rabatte zurück. (sda/cbe)