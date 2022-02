Ringier Advertising: Blue Entertainment verlängert Vertrag

Seit 2016 liegt die Vermarktung des digitalen Inventars von Blue News bei Ringier Advertising. Was in der Welt passiert, habe Blue News gemäss einer Mitteilung im Blick. Das Portal berichte zudem aus einer Schweizer Perspektive und in drei Landessprachen über News, Sport und Entertainment.

«Blue News ist ein sehr innovativer und starker Brand mit grosser Reichweite in der ganzen Schweiz. Wir sind stolz und haben grossen Spass daran, diese tolle Marke zusammen mit dem Blue-News-Team auch weiterhin exklusiv vermarkten zu dürfen. Über die Vertragsverlängerung und das damit entgegengebrachte Vertrauen von Blue Entertainment freuen wir uns ausserordentlich», lässt sich Thomas Passen, Managing Director von Ringier Advertising, zitieren.

«Blue Entertainment hat mit Ringier Advertising einen kompetenten und bestens vernetzten Vermarkter an ihrer Seite. Dieser trägt massgeblich dazu bei, die Bekanntheit von Blue News weiter zu steigern», wird Wolfgang Elsässer, CEO von Blue Entertainment, zitiert: «Gerade in diesen herausfordernden Zeiten kamen uns die hohe Flexibilität und innovativen Ansätze von Ringier Advertising sehr entgegen. Unserer Zufriedenheit geben wir nun mit der Verlängerung des Vermarktungsauftrags Ausdruck.» (pd/tim)