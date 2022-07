Astarte Media Group: Bruno Hollenweger zum CEO ernannt

Die Inhaber der Astarte Media Group ernennen Bruno Hollenweger zum CEO und Ronnie Hürlimann zum Leiter Marketing und Business Development, wie es in einer Mitteilung heisst. Die beiden Medienprofis unterstützen das Unternehmen vom Standort Stans aus und zeichnen sich mitverantwortlich für die Medienprodukte Seesicht – Das Vierwaldstättersee-Magazin, Seesicht – Das Zürichsee-Magazin, Seesicht – Das Seetal-Magazin, Seesicht – Geschenkeführer, Seesicht – Seestern, Jass – Das Magazin, Schweizer Hunde-Magazin, Schweizer Katzen-Magazin, Welt der Tiere und Tierisch Gesund.

Hollenweger und Hürlimann bringen eine langjährige Führungserfahrung in der Marketing- und Medienbranche mit, heisst es in der Mitteilung. Bruno Hollenweger war die letzten fünf Jahre Director Sales bei der ZT Medien. Zuvor war Hollenweger Leiter Medienplattformen und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Neuen Medien Zentralschweiz Werbe AG. 2003 bis 2016 amtete er als CEO des Zentralschweizer Fernsehen «Tele 1».

Ronnie Hürlimann war in den letzten beiden Jahren ebenfalls in verschiedenen Marketingfunktionen bei der ZT Medien AG tätig. Von 2016 bis 2018 zeichnete er sich verantwortlich für das Marketing der «Mall of Switzerland». Als Leiter Marketing und Verkauf arbeitete Hürlimann von 2010 bis 2016 beim Zentralschweizer Fernsehen «Tele 1». Nebst seinem neuen Engagement für die Astarte Media Group, führt Hürlimann sein eigenes Unternehmen im Bereich Coaching und Beratungen.

Ab dem kommenden September werden Hollenweger und Hürlimann in den neuen Büroräumlichkeiten in Stans (NW) durch Melanie Koch im Bereich Administration, Marketing und Verkauf unterstützt. Koch ist aktuell beim Online-Portal Zentralplus tätig. Sie bringt ebenfalls langjährige Erfahrung im Medienbereich mit – hauptsächlich in der Online-Vermarktung und im entsprechenden Kundenmarkt. Die Inhaber der Astarte Media Group, Claudio Brentini, Matej Mikusik und Beat Frei, erklären die Wahl wie folgt: «Bruno Hollenweger und Ronnie Hürlimann verfügen über ausgezeichnete Leistungsausweise, ein hervorragendes Beziehungsnetz und bringen profunde Kenntnisse in den Bereichen Medien, Marketing, Verkauf, Produktinnovationen und Digitalisierung mit. Melanie Koch ist mit ihrem Leistungsnachweis die ideale Ergänzung. Wir sind überzeugt, drei gewinnbringende Persönlichkeiten gefunden zu haben, die menschlich und fachlich ausgezeichnet zur Astarte Media Group GmbH passen.» (pd/wid)