Orell Füssli: Buchhandlung im Bahnhof Zug geplant

Der Bahnhof Zug, einer der zehn grössten in der Schweiz, wird täglich von etwa 70’000 Menschen genutzt. Ab Herbst 2024 wird dies der zweite Standort von Orell Füssli in Zug sein, nachdem die erste Filiale mit rund 210 Quadratmetern im Herbst 2021 in der Zuger Einkaufs-Allee Metalli eröffnet wurde, wie es in einer Mitteilung heisst. Insgesamt ist Orell Füssli schweizweit an 11 Bahnhöfen mit Buchhandlungen präsent.

Verknüpfung mit Online-Dienstleistungen

Die 60 Quadratmeter grosse Filiale wird ein vielfältiges Buch- und Zusatzsortiment sowie Beratung und ein zeitgemässes Ladenkonzept bieten. Dies wird durch Verknüpfungen mit den Online-Services von Orell Füssli ergänzt: Online-Buchung, Abholung vor Ort oder Zustellung nach Hause gehen Hand in Hand mit weiteren digitalen Angeboten. Ein spezieller Bereich wird zudem exklusiv eBooks und den unterschiedlichen Tolino eReadern gewidmet sein.

«Wir sind begeistert, im Herbst 2024 eine neue Filiale von Orell Füssli im Bahnhof Zug zu eröffnen», wird Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin von Orell Füssli Thalia, in der Mitteilung zitiert. «Bei solchen Eröffnungen setzen wir besonders auf Standorte mit hohem Besucheraufkommen, zu denen der Bahnhof Zug zweifellos gehört. Neben wirtschaftlichen Aspekten helfen solche Orte dabei, Bücher für ein grosses Publikum zugänglich zu machen und die Diskussion über Literatur anzuregen.» (pd/yk)