Coop: CEO äussert sich positiv zu Coop City

Erst Manor, dann Jelmoli: An der Zürcher Bahnhofstrasse fallen bekanntlich Warenhäuser den sinkenden Verkäufen und dem zunehmenden Onlinehandel zum Opfer. Der Coop City St. Annahof wird demnächst das letzte verbleibende Traditions-Warenhaus an der berühmtesten Shopping-Strasse Zürichs sein.



Kein Wunder also, dass die Journalistinnen und Journalisten an der Coop-Medienkonferenz vom CEO des Detailhandelskonzerns wissen wollten, wie es denn um die Warenhäuser von Coop steht. Firmenchef Philipp Wyss verbreitete positive Signale. «Wir verdienen gut Geld mit Coop City», sagte er. Seit 2015 hätten die Coop City Warenhäuser ständig Marktanteile hinzugewonnen. Und Coop habe vor, mit den Warenhäusern weiter zu wachsen.



Daniel Stucker, Leiter Trading, ergänzte, dass es bei den Warenhäusern einen entscheidenden Vorteil gebe: «Dort hat man zwar nicht das endlos grösste Sortiment, aber dafür alles, was man braucht», sagte er. Besonders gut laufen laut Wyss und Stucker Artikel, die man sonst ausserhalb von spezialisierten Geschäften kaum irgendwo findet, wie etwa Wolle, Mercerie- oder Papeterie-Artikel.



Ebenso laufe der Bereich Haushalt und Kosmetik sehr gut. Anhand der Supercard könne man heute sehr genau evaluieren, welche Kundschaft in den Warenhäusern einkaufe, erklärte Wyss. So werde das Sortiment stetig an die Bedürfnisse der Menschen angepasst.



«Auch nicht zu unterschätzen sind zudem die in den Warenhäusern beheimateten Supermärkte», erklärte Stucker weiter. Dort kaufe die Kundschaft ebenfalls fleissig ein, sei es nur fürs schnelle Zmittag als auch für den Wochenendeinkauf. (awp/sda/mj)