Schweizer Obstverband: Chantale Meyer wird MarKom-Leiterin

Mit dem Jahreswechsel wird Chantale Meyer die neue Leiterin Marketing/Kommunikation beim Schweizer Obstverband (SOV). Sie übernimmt damit das vierköpfige Team, das seit dem Sommer interimistisch von Direktor Jimmy Mariéthoz geleitet wird, und verstärkt die Geschäftsleitung. Die Marketingspezialistin ist seit dem 1. Juni 2022 als Fachmitarbeiterin Marketing und Kommunikation auf der Geschäftsstelle tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich, in dieser anspruchsvollen und spannenden Zeit Verantwortung zu übernehmen. Ich durfte den Schweizer Obstbau als innovative Branche kennenlernen und die Begegnungen mit den Produzenten und Verarbeitern sind meine Inspiration», wird Chantale Meyer zitiert. Und Jimmy Mariéthoz ergänzt: «Ich freue mich, dass wir mit Chantale eine qualifizierte Persönlichkeit für diese Position gewinnen konnten. Sie ist bereits jetzt die treibende Kraft hinter unserer Kampagne und verfügt über ein breites Fachwissen.»

Vor ihrer Tätigkeit in der Obstbranche war Meyer Projektleiterin in einer Kommunikations- und Eventagentur in Luzern. Die 34-jährige Marketingspezialistin verfügt über einen Bachelor of Arts Social & Communications Science, einen CAS in Brand Management, einen CAS in Event Management sowie über acht Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Beim SOV setzte sie ihr breites Wissen bis anhin für die Weiterentwicklung der Basiskampagne zur Absatzförderung von Schweizer Apfelsaft und Früchten ein und organisierte Auftritte an Festivals und Events. (pd/cbe)