Kasko2go: Chris Benros leitet Marketing-Team

Chris Benros ist neu Director Marketing & Communications bei Kasko2go und baue aktuell ein Marketing-Team für das internationale Wachstum auf. Das in Zug ansässige Start-up wolle eine sichere Fahrkultur in der Gesellschaft fördern, für mehr Gerechtigkeit sorgen und gleichzeitig die Prämien senken. Benros verfüge bereits über Marketing-Erfahrung und verantwortet neu sämtliche Kommunikations-Aktivitäten von Kasko2go.

Bis Ende 2018 war der 45-Jährige als Head of Marketing und Communications Schweiz & Deutschland beim Softwareunternehmen Polypoint im Gesundheitswesen tätig. Zuvor arbeitete der Basler als Marketingverantwortlicher für das Kreditversicherungsunternehmen Coface und den Finanzdienstleister Intrum Justitia. Chris Benros hat einen Master in Information Systems Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz und habe sich seither laufend in IT, Social Media und Projektmanagement weitergebildet. (pd/log)