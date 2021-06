Weniger Abfall: Coop lanciert Abfüllstationen für Bier

Coop führt erste Abfüllstationen ein. Ab sofort können in ausgewählten Coop-Verkaufsstellen in der Nordwestschweiz Mineralwasser und Bier selbstständig abgefüllt werden. Weitere Abfüllstationen für Wasch- und Geschirrspülmittel folgen im Sommer, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem für haltbare Lebensmittel wie Reis, Teigwaren, Hülsenfrüchte und Müesli. Kundinnen und Kunden können die unverpackten Lebensmittel in gewünschter Menge in eigene Behälter abwägen, analog dem bestehenden Angebot in den Karma-Shops und im Fooby-Store.

Coop will sich innerhalb der Initiative «Taten statt Worte» weiter für die Verpackungsreduktion engagieren. Bislang konnte das Unternehmen laut eigenen Angaben über 30’000 Tonnen Verpackungsmaterial reduzieren «oder optimieren», wie es in der Mitteilung heisst. Mit der Verpackungs-Roadmap verspricht Coop bis 2026 noch einmal 20 Prozent Plastik bei Verpackungen der Eigenmarken-Produkte und Einwegartikeln einzusparen. (pd/eh)