Schweiz Tourismus: Creators filmen Grand Tour für YouTube

Publiziert am 04.11.2025

Schweiz Tourismus setzt auf YouTube-Content mit internationalen Influencern. Die erste Staffel von «Creators Cut Switzerland» startete Ende Oktober, zwei weitere folgen im Frühjahr 2026. Pauline Simon und Dennis Schmelz reisen entlang der Grand Tour of Switzerland. Die Serie wurde von Schweiz Tourismus gemeinsam mit Stories und Regisseur Jonas Bayona produziert.

In jeder Episode meistern die Creators bei einem regionalen Gastgeber eine Video-Challenge. Die Reise führt unter anderem an den Bodensee im Thurgau sowie nach Bern, Fribourg, Murten, Gruyères und in die Bergregion Gastlosen in Jaun. Der Fokus liegt auf der Nebensaison und weniger bekannten Destinationen.

«Die Serie zeigt die Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt – von funkelnden Seen bis zu pulsierenden Städten, von Tradition bis Innovation», wird André Hefti, Marketingleiter von Schweiz Tourismus, in der Mitteilung zitiert. «Das Erlebnis Schweiz ist aus der Sicht ausländischer Creators besonders spannend.»

YouTube ist Teil der Content-Strategie von Schweiz Tourismus zur Ansprache internationaler, digitalaffiner Zielgruppen. Parallel zur Serie veröffentlichen die Creators Inhalte auf ihren eigenen Kanälen, zum Launch folgen persönliche Vlogs mit den Höhepunkten der Reise. (pd/cbe)