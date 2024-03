House of Communication Zurich: Damit Töffs nicht frieren müssen

Bereits im Herbst stellte die Agentur Serviceplan Suisse in einer Aftersales-Kampagne die BMW-Motorrad-Mechanikerinnen und -Mechaniker in den Mittelpunkt. Auf Plakaten, Anzeigen, Bannern, Social-Media-Ads oder direkt im Show-Room warben sie – illustrativ heroisch portraitiert – für den Winterservice, bei dem BMW-Motorräder fit gemacht werden für die erste Ausfahrt im Frühling (persoenlich.com berichtete).

Bei den ersten Schneefällen im neuen Jahr folgte nun das von langer Hand geplante Follow-up: Mit einer Pirsch auf Motorräder, die ungeschützt in der Kälte abgestellt wurden. «Ein Zustand, der ihnen gar nicht gut bekommt. Darum haben wir sie umgehend mit einer im Stile eines kuschlig warmen Norweger-Pullis designten Abdeckplane vor den Gefahren durch Nässe und Kälte geschützt», heisst es in der Mitteilung der Agentur. Auf der Abdeckplane war eine Einladung an die Halter, ihr Motorrad doch lieber in den BMW-Winterservice zu bringen und dort gleich fachmännisch einlagern zu lassen.

Die «guten Taten» wurden für Social Media als Stills dokumentiert und in einem Clip nachgestellt, in der ein BMW-Mechaniker sogar seinen Feierabend verschiebt, damit er ein Motorrad schützen kann.

Verantwortlich bei BMW Motorrad Schweiz: Marc Gobeli (Marketingleiter), Luca Willi (Spezialist Marketing & Produkte), Oral Erdem (Management Associate); verantwortlich im House of Communication Zurich: Thomas Müller, Carina Kienzle (Art Direction), Kelsang Gope (Text), Thomas Lüber (Creative Direction), Dominic Häuptli, Kristina Petersen (Beratung), Denise Goldmann, Noëlle Zuurmond (Polygrafie), Victor Borel (Bildbearbeitung), Carmen Aebischer (Produktionsleitung), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Nathalie Diethelm, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Keyvisuals: Jamie Kroll (Assistent-DOP, Editor), Nils Graf (DOP), Simon Buser (Sound Engineer), Joel Habermacher (Lightning), Patrik Locher (Lightning). (pd/cbe)