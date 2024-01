Zermatt Tourismus: Das Matterhorn auf dem Vierwaldstättersee

Vom 11. bis 21. Januar 2024 soll Luzern erneut zum leuchtenden Treffpunkt werden. Teil der Inszenierung ist diesmal auch Zermatt mit dem Matterhorn, wie es in der Mitteilung heisst. Am fünften Lilu Lichtfestival Luzern werden täglich von 18 bis 22 Uhr ausgewählte Plätze, Gebäude und Sehenswürdigkeiten durch Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt illuminiert und zum Leben erweckt. Es umfasst rund 25 Lichtinstallationen.

Inszeniert wird das Matterhorn-Hologramm von Licht-, Bühnen- und Videodesigner Timo Martens aus Kilchberg, der Musik in Bilder und Bühnen fasst. Martens entwickelte Designs für Seeed, Peter Fox, Andreas Bourani, Loredana, die Swiss Music Awards und viele andere Künstlerinnen und Künstler und Veranstaltungen. Am Lilu Lichtfestival Luzern inszeniert er die Lichtskulptur «Berge versetzt», die das Matterhorn nach Luzern bringt.

Parallel zur Matterhorn-Inszenierung ist die Destination-Zermatt gegenwärtig mit der Villa Vrony in Luzern präsent. Das Bergrestaurant Chez Vrony aus Zermatt ist vom 9. November 2023 bis 4. Februar 2024 als Pop-Up-Restaurant zu Gast in der Villa Schweizerhof am Vierwaldstättersee.

An den Abenden vom 10. und 11. Januar wird das Matterhorn-Hologramm auf dem Vierwaldstättersee zum allerersten Mal beleuchtet und im Rahmen von zwei Destinations- Abenden – presented by Zermatt Tourismus – von der Villa Vrony aus zu sehen sein. (pd/wid)