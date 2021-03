Das von Zimmermann Communications entwickelte, interaktive Online-Erlebnis setzt die USP der Marke in den Fokus und bietet dem Besucher die Möglichkeit, die Welt vom Emmentaler AOP und dessen USP digital zu entdecken. Dazu wird dem User das Steuer selbst übergeben für seine eigene, intuitive Erkundung durch den Herstellungsprozess und insgesamt vier Themenwelten: Von der Region zum Tier, von der Milchproduktion zum Handwerk bis hin zur Lagerung und Pflege. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Der international ausgerichtete «Online-Hub» ist ab sofort live als responsive Website, die mittels aufwändiger Lottie-Animationen den Besucher auf eine bildstarke Reise mitnimmt. Der User bewegt sich durch die vier Themenwelten mittels direkt gesteuerten Scrollens.







Jede der vier Welten stellte einige technische Herausforderungen an Dreh, Schnitt und Animation der Inhalte. So wurde der eigentlich mehrstündig dauernde Käse-Herstellungsprozess ohne sichtbare Schnitte in einem fliessenden Gang durch die Käserei umgesetzt.

Dieses neue, digitale Markenerlebnis spiegelt die Vision der stolzen Marke: Bewährtes, traditionelles Handwerk mit offenem Blick für die Moderne.







Verantwortlich bei Emmentaler Switzerland; Stefan Gasser (Direktor), Luana Monopoli, (Marketing & Communication Officer), Sandra Wiedmer (Marketing & Communication Manager); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Dominik Mätzener (Geschäftsführer Beratung), Christoff Strukamp (Creative Direction), Ramon Alder (Art), Marietta Mügge (Text), Rolf Zimmermann (Strategie), Florian Bieniek, Lara Cavelti (Projektleitung). Technische Konzeption und Umsetzung: Weooo, Serval Pictures, Compresso, Lena Hogekamp (Fotografie). (pd/lol)