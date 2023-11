Promarca: Das sind die Gewinner der Innovation Awards

Zum sechsten Mal verlieh Promarca am Forum in Interlaken zwei Innovation Awards. Die Schweizer Konsumenten haben «Mövenpick Edelweiss Blueberry Meringue» aus dem Hause Froneri Switzerland als beliebtestes Produkt unter den zwölf umsatzstärksten Neulancierungen ausgewählt – sie ist die Gewinnerin des Awards «Promarca Star of the Year».

Reto Lüchinger, Country Head Froneri Switzerland, nahm den Preis entgegen: «Wir freuen uns sehr, von unseren Konsumentinnen und Konsumenten als Top Innovation 2023 ausgezeichnet zu werden. Unser Love Brand Mövenpick steht seit jeher für höchste Qualität. Es ist toll, dass die Sorte ‹Edelweiss Blueberry Meringue› mit einer Kombination aus fruchtiger Heidelbeersauce und Schweizer Edelweiss die Herzen höherschlagen lässt.»

Auf dem zweiten Platz landete «Zweifel Wave Chips Original Paprika» vor «Kambly bio & vegan Petit Coeur».

Neuartigste und überraschendste Innovation

Mit dem «Promarca Explorer of the Year» wurde das überraschendste, neuartigste und innovativste Konzept prämiert. Eine fünfköpfige Expertenjury hat «PflanzenHack Protaneo IP-Suisse» von Steiner Mühle als innovativstes Konzept unter den 16 Bewerbungen auserkoren, heisst es in einer Mitteilung.

Protaneo ist ein Joint Venture, bestehend aus IP-Suisse, Feldkost Food und Groupe Minoteries (Steiner Mühle). Der Zusammenschluss der drei Gründerunternehmen ermöglichte eine zu 100 Prozent einheimische Produktionskette – vom Feld bis zum Teller. Der «PflanzenHack Protaneo IP-Suisse» wird laut Mitteilung aus regionalen Erbsen, Ackerbohnen und Rückständen aus der Extraktion von Kürbiskern- und Sonnenblumenöl hergestellt. Es enthält weder Soja noch Lebensmittelzusatzstoffe.

Alain Raymond, CEO Steiner Mühle, nahm den Preis entgegen: «Dieser Preis würdigt vor allem die Arbeit eines Teams, das keine Risiken scheute, um eine neue Kulturart in der Schweiz zu schaffen und aufzuwerten. Protaneo ist ein spannendes Abenteuer mit Teams, die auf eine innovative Vision der Zusammenarbeit setzen. Jeder Partner bringt seine Kernkompetenzen in das Unternehmen ein. Diese Initiative ebnet den Weg für einen bewussteren Umgang mit unseren Ressourcen.»

«Mam Original Pure» von Mam Baby schaffte es auf den zweiten Platz und «Aroma Kiosk» von Lindt & Sprüngli auf den dritten Rang.

Innovation ist für Markenunternehmen überlebenswichtig, das weiss laut Mitteilung auch die Markenartikelindustrie. Deshalb investiere sie in Forschung und Entwicklung und bringe jedes Jahr Tausende neuer Produkte auf den Markt – im letzten Jahr waren es 6474. Mit der Verleihung der Innovation Awards sollen die Promarca-Mitglieder für deren Innovationskraft belohnt werden, wie es weiter heisst. Die Innovation Awards wurden am Donnerstag während des Dinners feierlich von der Promarca-Präsidentin Monique Bourquin übergeben. (pd/cbe)