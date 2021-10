Mit der Umsetzung der zweiten Phase der Kampagne beauftragt wurde die Kreativagentur 697 THz, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne lade Besucherinnen und Besuch dazu ein, das vielfältige kulturelle Angebot zu «sehen», zu «hören» und zu «spüren». Vielfältig und abwechslungsreich prägt die Kultur alle Ecken des Aargaus und spricht ein breites Publikum mit unterschiedlichen kulturellen Interessen an. Was also soll es sein? Durch die sinnlich erfahrbare Ausstellungswelt des Stapferhauses schlendern? Ein bewegendes Meisterkonzert im Boswiler Künstlerhaus geniessen? Die eindrückliche Sammlung an Schweizer Kunst im Aargauer Kunsthaus bestaunen? Oder doch lieber einen Spaziergang durch den Park des Museums Langmatt machen, wo die Möglichkeit besteht, sich mit französischem Impressionismus und zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen?

In Kollaboration mit der Kreativagentur 697 THz ist die Kampagne «Vielfalt. Sehen. Hören. Spüren» entstanden, welche diese Erlebnisse und die damit verbundenen Emotionen der Besucherinnen und Besucher im Kulturkanton in den Mittelpunkt stellt. So heisst es in der Mitteilung weiter. Nebst Online-Filmen sowie digitalen und analogen OOH-Sujets ergänzen Instaposts und Printinserate die Kampagne und geben den elf beteiligten Institutionen einen gemeinsamen, einprägsamen Auftritt.

Verantwortliche Agentur: 697 THz; Auftraggeberin: Abteilung Kultur des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS); beteiligte Institutionen: Aargauer Kunsthaus, Stapferhaus Lenzburg, Murikultur, Fantoche-Festival Baden, Museum Langmatt Baden, Schweizer Kindermuseum, Tanz & Kunst Königsfelden, Argovia philharmonic, Kiff Aarau, Künstlerhaus Boswil, Museum Aargau; Kamera: Noah Frey; Fotograf: Simon Habegger. (pd/tim)