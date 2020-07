Screen-up 2020: Der Fernsehtag wird durchgeführt

Der Schweizer Fernsehtag findet am 17. September 2020 in einer auf die aktuelle Lage ausgerichteten Version in Zürich statt. Nachdem die Vorschriften für Veranstaltungen in den letzten Wochen gelockert wurden, haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, die Screen-up dieses Jahr mit einem auf die aktuelle Lage ausgerichteten Konzept durchzuführen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Verantwortlichen von Admeira und Goldbach würden sich sehr freuen, diese «Special Edition» der Screen-up anzukündigen. Nebst den Programm-Highlights der TV-Sender, welche in leicht gekürzter Version gezeigt werden, würden nationale und internationale Keynote Speaker die aktuelle Lage für das Fachpublikum einschätzen. Auf die gewohnte Party am Abend muss in diesem Jahr leider verzichtet werden, heisst es weiter.



Alle Details zum Veranstaltungsort, zur Uhrzeit und zum weiteren Programm werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. (pd/cbe)