Migros: Deutsche Agentur gewinnt Chocolat-Frey-Pitch

von Edith Hollenstein

Die meistverkaufte Schokoloden-Marke der Schweiz, Chocolat Frey von der Migros, hat eine neue Leadagentur. Laut einer Mitteilung vom Montag verantwortet Smartin Advertising aus Köln den internationalen Markenauftritt. Massnahmen und einzelne Sujets sollen per Mai finalisiert und dann zu sehen sein. Smartin habe sich in einem Pitch gegen nahmhafte Konkurrenz durchsetzen können. Ziel sei, den «Schweizer Premium-Brand im globalen Schokoladen-Business bekannt zu machen».

Zunächst sollen die Konsumenten in Deutschland von der Schoggi begeistert werden. Geplant sei ausserdem ein internationaler Roll-out der Kampagne in weiteren Märkten, etwa in Australien.

Frey stand jüngst in den Schlagzeilen wegen der neuen Strategie, die auf «weniger Premium, mehr Massenware» setzt. Die Marke im obersten Preissegment zu etablieren, sei der Migros nicht gelungen, schrieb die SonntagsZeitung vor rund einem Monat. Nun verschwinden teure Frey-Produkte aus den Migros-Regalen, während etwa Lindt und Toblerone ins Migros-Sortiment aufgenommen werden.

Chocolat Frey müsse daher seine Strategie anpassen. Laut der SoZ will die Migros den Brand «Frey» nun im Ausland aufbauen: in China. Und in Deutschland und Frankreich werde das Marktpotential getestet.