Yellow: Die baaslerischsten Baasler Läggerli

Die Confiserie Bachmann ist in Basel weithin bekannt. Der Familienbetrieb wird in der dritten Generation geführt und hat sich über die Jahrzehnte zu einer Basler Institution entwickelt. Seit der Gründung vor 75 Jahren betreibt Bachmann seine Backstube mitten in der Basler Altstadt und bedient seine Kundinnen und Kunden in drei Geschäften mit Cafés an zentralen Lagen im Grossbasel. Da die Basler Leckerli ein sehr beliebtes Gebäck sind und daher von vielen Herstellern angeboten werden, bat das Inhaberpaar der Confiserie Bachmann Yellow um Unterstützung, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Um die strategische Positionierung der Marke zu bestimmen, analysierte die Kreativagentur Yellow in einem ersten Schritt den Markt und befragte in Strassenumfragen Konsumentinnen und Konsumenten zu ihren Vorlieben bezüglich Basler Leckerli. Basierend auf diesen Erkenntnissen sowie der Geschichte und den Besonderheiten des Traditionsunternehmens haben die Spezialisten von Yellow das Feld für die Markenpositionierung und die Brandstory definiert.