Rob Nicolas: Die Churer Agentur kommt ins Unterland

«Vo Chur oba aba», so lautet der Titel der Medienmitteilung von Rob Nicolas. Die Churer Agentur für Digital Marketing expandiert per 1. September 2020 nach Zürich. Damit reagiert die Agentur auf den wachsenden Kundenstamm und die zunehmenden Anfragen aus dem DACH-Raum, wie es heisst. «Wir freuen uns, in Zukunft von den zwei Standorten aus unsere Kunden zu betreuen und für Mitarbeitende ein noch attraktiveres Umfeld zu bieten», wird Robin Mark, Inhaber von Rob Nicolas, zitiert.

Per August hat sich die Agentur zudem personell weiter verstärkt, wie es weiter heisst. Ivo Orlik wechselt vom Romanischen Radio und Fernsehen (RTR), wo er als Moderator tätig war, zu Rob Nicolas und wird die Kreativprozesse verantworten. Nach Stationen in London, Zürich und bei GraubündenViva wechselt auch Sandra Lerchi zur Agentur und betreut als Projekt- und Kampagnenmanagerin verschiedene Mandate.

«Wenn sich solche Persönlichkeiten für unsere Agentur entscheiden, macht uns das natürlich auch stolz. Mit unserem Team in Chur und Zürich werden wir weiter ‹State of Digital Marketing› bieten und unsere Kunden aus den verschiedenen Branchen individuell betreuen», so Rahel Egli, Lead Digital Advertising und Mitglied der Geschäftsleitung. (pd/cbe)