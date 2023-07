Vor vier Jahren feierte die EWZ-Drohnenshow Premiere am Züri Fäscht. Am diesjährigen Züri Fäscht fand das klimafreundliche Lichtspektakel mit 300 Drohnen zum zweiten Mal statt – mit doppelt so vielen Drohnen wie noch 2019. Konzipiert wurde die Show von der Kommunikationsagentur Jeff, die mit einer Social-Video-Kampagne bereits im Vorfeld Vorfreude auf den Event machte, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

In der diesjährigen EWZ-Drohnenshow begleiteten die Züri-Fäscht-Besucherinnen und -Besucher den «Züri Leu Junior» auf seiner Reise zum Erwachsenwerden. Die Lichtshow zeigte mit dem jungen Löwen als Hauptprotagonisten der Story auf, dass Nachhaltigkeit ein Generationenprojekt ist. Zu den 3D-Bildern gehörten auch Symbole für die Naturstromquellen Sonne, Wasser und Wind, um auf den 100 Prozent gelieferten Naturstrom fürs gesamte Züri Fäscht und der von EWZ gesponserten Drohnenshow hinzuweisen.

Das 13-minütige Lichtspektakel fand an allen drei Abenden statt. Die drohnengeformten Bilder wurden zusätzlich mit einem von Jeff kreierten Musikmix untermalt. Die Show entwickelte Jeff mit den Drohnenspezialisten der Firma AO Drones aus Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die für die technische Umsetzung und Programmierung der Drohnen verantwortlich waren.



Drei unterhaltsame Kurzvideos machten bereits im Vorfeld Stimmung für die EWZ-Drohnenshow. Dafür wurde in Zusammenarbeit mit Colorbleed Animation Studios eigens der 3D-Animations-Charakter «Drohny» konzipiert – eine noch junge und neugierige Drohne, die sich auf ihren Auftritt an der EWZ-Drohnenshow vorbereitete und ganz nebenbei die Botschaften der EWZ vermittelte. Während sie im ersten Video noch ungelenk ihre Flugkünste übte, lud sie sich im zweiten Video mit Sonnenenergie auf.



Im dritten Teil spielte Drohny mit einer Rakete und wies so auf das Feuerwerk hin, das zusätzlich zur ewz-Drohnenshow am Zürcher Nachthimmel zu bestaunen war. Neben Social-Media-Kanälen liefen die Videos auch auf diversen Grossbildschirmen am Züri Fäscht.



