Für rund 40 Prozent sind Black Friday (25. November 2022) und Singles Day (11. November 2022) dieses Jahr von höherer Bedeutung als in den Vorjahren. Ganze 89 Prozent der Befragten wollen im November von den Rabatten profitieren. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die von der Prospekte-App Profital und dem Detailhandelsverband Swiss Retail Federation durchgeführt wurde. Befragt wurden zwischen Ende September und Anfang Oktober 4000 Personen.

Hauptursache für diese Entwicklung dürfte die Inflation sein, wie es in einer Mitteilung heisst. Deutlich über die Hälfte der Befragten gab an, wegen der steigenden Preise vermehrt auf Aktionen zu achten. Bei den Lebensmitteln sind es sogar 74 Prozent. Zwischen 35 und 40 Prozent schränken ihren Konsum bei Non-Food-Produkten bereits ein. «Die Inflation, die zunehmenden Energiekosten und weitere angekündigte Preissteigerungen haben die Preissensitivität der Kundschaft erhöht», wird Dagmar Jenni, Direktorin der Swiss Retail Federation, in der Mitteilung zitiert.

Trotzdem würden Konsumentinnen und Konsumenten am Black Friday und Singles Day höhere Ausgaben als im vergangenen Jahr planen. Am Black Friday wollen sie durchschnittlich 427 Franken ausgeben und am Singles Day durchschnittlich 343 Franken. Bei den Männern ist die Ausgabefreudigkeit laut Umfrage um mehr als einen Drittel höher als bei den Frauen.

Rund 68 Prozent der Befragten gaben an, Fashion-Artikel wie Kleidung, Schuhe und Accessoires kaufen zu wollen. 53 Prozent planen den Kauf von Elektrogeräten. Möbel und Einrichtungsartikel belegen mit rund 37 Prozent den dritten Platz. Etwas über drei Viertel der Befragten kaufen Produkte, die auch sonst auf der Einkaufsliste stehen oder greifen zu ähnlichen, aber höherwertigen Produkten. Und wo wird eingekauft? Rund die Hälfte der Befragten gibt an, sowohl online wie im Laden zu shoppen. Rund 30 Prozent wollen nur stationär einkaufen, während rund 20 Prozent nur online einzukaufen gedenken. Beliebt ist der Online-Kanal insbesondere für Elektronikprodukte.

Den Black Friday, welcher in den USA seinen Ursprung hat und am Tag nach Thanksgiving stattfindet, kennen mittlerweile alle. Ganze 97 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal vom Black Friday gehört zu haben. Der aus China stammende, noch jüngere Singles Day etablierte sich vom Tag der Alleinstehenden zum Shoppingevent und nimmt in der Schweiz an Bekanntheit zu: Während im letzten Jahr 31 Prozent diesen Shoppingtag kannten, sind es dieses Jahr bereits 44 Prozent. (pd/cbe)