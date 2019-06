Das in kleiner Menge gebraute Feldschlösschen Kristallweizen sei auf doppelte Art ein Genuss. Erstens würde die hopfengestopfte Spezialität von den Brauerlernenden des Betriebs entwickelt und gebraut. Ausserdem komme der Gesamterlös des Bieres dem Braunachwuchs zugute: Feldschlösschen und Coop würden den Betrag dem Ausbildungsfonds des Schweizer Brauerei-Verbandes, der sich für die Lernendenausbildung einsetzt, spenden. So fördert Feldschlösschen den eigenen Nachwuchs und setze sich gleichzeitig für eine Stärkung der nationalen Bierkultur ein, heisst es in einer Mitteilung.









Valencia Kommunikation habe sich für die Gestaltung der Verpackung besonders ins Zeug gelegt. Um den Lernenden der Brauerei die richtige Bühne zu bieten, wurden sie sowohl auf der Flaschenetikette, wie auch auf der Umverpackung abgebildet. Für die Portraits der Lernenden Jan Männl, Pascal Mahrer und Dominik Müller, der seine Ausbildung vor Kurzem abgeschlossen hab, durfte einer unserer Mitarbeiter zum Stift greifen. «Die handgezeichneten Portraits der Lernenden geben dem Packaging die individuelle Anmutung», wird Art Director und Illustrator Michael Wenk zitiert.

Aber auch die Gesamtgestaltung des Packagings sowie der POS-Werbemittel sei anspruchsvoll ewesen. Es gelte, diverse Botschaften wie Biertyp, die Produktion durch die Lernenden sowie den Zweck von Feldschlösschen Kristallweizen zu kommunizieren. «Die verschiedenen Botschaften richtig zu gewichten, wäre eine besondere Herausforderung», meint Creative Director Simone Fluri laut Mitteilung. Sichtlich zufrieden mit dem Projekt sei Feldschlösschen-Brand-Director Jérôme Rueff, in der Mitteilung wird es wie folgt zitiert: «Der grosse Erfolg des Bieres zeigt, wie wichtig die Förderung des qualifizierten Brauernachwuchses in der Schweiz ist.» Das Feldschlösschen Kristallweizen sei in limitierter Auflage und exklusiv bei Coop erhältlich gewesen. Der Launch des Bieres sei medial umfangreich begleitet worden, beispielweise Minuten, AZ Medien, Telebasel und Coop Zeitung.

Verantwortlich bei Feldschlösschen: Jérôme Rueff (Brand Director), Sven Schädeli (Junior Brand Manager), Massimo Galvani (Customer Development Manager);verantwortlich bei Valencia: Simone Fluri (Creative Director), Melanie de Roche (Senior Account Director), Corinne Winter (Junior Beraterin), Sebastian Refardt (Senior Texter), Nadine Gschwend (Art Director), Michael Wenk (Art Director), Emanuel Plüss (Leiter polygrafische Abteilung). (pd/log)